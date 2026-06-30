Alonso (Aston Martin): «Haben Gegner im Keller eine Gelddruck-Maschine?»

Wer am Red Bull Ring nach Verbesserungen beim Aston Martin-Rennwagen suchte, der wurde enttäuscht. Die Gegner bringen ein Evo-Paket nach dem anderen, bei den Grünen hingegen passiert vorderhand – nichts.

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Fernando Alonso in Österreich: «Ich will den Erfolg mit Aston Martin. Aber wenn du so weit zurückliegst, dann ist es bei all den Rennen nicht leicht, Boden gutzumachen. Es bringt auch nichts beim Kostendeckel, viel Geld in die Hand zu nehmen, damit wir vier Zehntel pro Runde schneller werden. Wir brauchen grössere Schritte, wir müssen anders denken.»

«Es ist überraschend, jedes Rennwochenende am Freitag die FIA-Seite zu sehen, mit der Liste der ganzen Verbesserungen an den Rennwagen. Vielleicht haben die Gegner im Keller eine Gelddruck-Maschine stehen.»

Aber gemäss Alonso hinterfragt er das Vorgehen von Technikchef Adrian Newey nicht: «Man kann nicht einfach bei Upgrades nach dem Prinzip Versuch und Irrtum vorgehen, daher denke ich, dass wir die ersten drei oder vier Rennen wirklich gebraucht haben, um unsere Schwächen und Grenzen zu verstehen, um danach mit Tests von Lösungen im Windkanal zu beginnen, um auch zu sehen, welche Lösungen die anderen Autos umsetzen und welche davon funktionieren.»

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«Nachdem wir den Wintertest von Barcelona verpasst hatten und einen schlechten ersten Test in Bahrain hatten, nachdem wir das ganze Ausmass unserer Situation in Australien erkannten – wo wir damals nicht einmal wussten, ob wir das Rennen beenden sollen – wurde bei uns die Entscheidung für ein anderes Vorgehen getroffen. Und diese Entscheidung ist richtig.»