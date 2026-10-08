Fernando Alonso reagiert auf Dakar-Gerüchte: «Denke, das ist nicht möglich»

Dass Fernando Alonso nicht nur in der Formel 1 gerne Gas gibt, hat er in der Vergangenheit unzählige Male bewiesen. Der Spanier trat etwa erfolgreich in der Langstrecken-WM an, krönte sich da in der Saison 2018/19 zum Champion und sicherte sich dabei zwei Siege im prestigeträchtigen 24h-Rennen von Le Mans.

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Darüber hinaus versuchte sich Alonso auch mehrmals beim Indy 500. Der Asturier hatte da weniger Erfolg. Den ersten Versuch beendete er vom vielversprechenden fünften Startplatz losfahrend auf Platz 24, 2019 schaffte er es nicht, sich zu qualifizieren und 2020 kreuzte er die Ziellinie auf Position 21 liegend.

Dakar-Premiere von Fernando Alonso liegt schon Jahre zurück

Besser schnitt er bei seinem ersten und bisher einzigen Dakar-Abenteuer ab. Alonso trat im Toyota Hilux an und schaffte es, mit dem zweiten Platz bei einem Etappenergebnis aufhorchen zu lassen. Aber mehrere Reparatur-Zwangspausen und ein Überschlag sorgten dafür, dass er am Ende zusammen mit seinem Co-Piloten Marc Coma Platz 13 belegte.

Zuletzt wurde im spanischen Blätterwald laut, dass Alonso im nächsten Frühjahr einen zweiten Dakar-Einsatz plane . Demnach wolle er wieder mit Coma an seiner Seite antreten, in einem von Prodrive aufgebauten Dacia. Doch Alonso will davon nichts wissen. Als er im Fahrerlager von Singapur darauf angesprochen wurde, winkte der 45-Jährige ab: «Ich habe diese Gerüchte gelesen, aber ich denke, das ist nicht möglich. Physisch wäre es schon fast unmöglich, zwei so fordernde Serien wie die Formel 1 und die Dakar unter einen Hut zu bringen.»

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Alonso verspricht: Keine Gerüchte beim nächsten Abenteuer abseits der Formel 1

Auch im GT3-Auto werde man ihn nicht so schnell sehen, stellte der 32-fache GP-Sieger klar: «Ich habe das nicht vor, das habe ich nie ausprobiert, denn es bedarf einer umfassenden Vorbereitung – wie alle diese Herausforderungen. Ich denke, die Leute glauben, dass es einfach ist, weil einige gute Ergebnisse gezeigt wurden. Aber es ist viel Vorbereitungsarbeit nötig. Man braucht viel Entschlossenheit und auch Glück, um Erfolge zu feiern. Und wenn ich die nächste Herausforderung in Angriff nehme, dann werde ich dies auch verkünden. Das wird kein Gerücht werden. Ich werde es selbst verkünden, und das wird passieren, wenn ich denke, dass die Vorbereitung gut genug war und es genug Risiken gibt, die eingegangen werden können.»