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Fernando Alonso: «Das Qualifying ist das Gefährlichste»

Fernando Alonso erklärt, warum das Qualifying mit den neuen Formel-1-Autos besonders gefährlich ist – und schlüsselt auf, auf welchen Rennstrecken es besonders riskant werden könnte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Fernando Alonso in Suzuka
Fernando Alonso in Suzuka
Foto: XPB
Fernando Alonso in Suzuka
© XPB

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Der schwere, aber zum Glück glimpflich ausgegangene Unfall von Oliver Bearman in Suzuka entfachte in der Formel 1 eine neue Sicherheits-Diskussion. Der Tempounterschied, bedingt durch das neue Energiemanagement der Boliden, dürfte die Hauptsursache für den Crash gewesen sein, auch wenn eine genaue Analyse noch aussteht.

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Alonso warnt: Quali ohne Auslaufzone gefährlich

Der erfahrene Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso sagte im Anschluss an den Japan-GP zu den Tücken des neuen Reglements: «Der gefährlichste Part ist meiner Meinung nach das Qualifying. Wenn jemand auf der Aufladerunde ist und jemand auf der schnellen Runde, ist der Geschwindigkeitsunterschied wahnsinnig. An Orten wie Baku, Singapur oder Monaco, also auf den Rennstrecken mit teils vielen Geraden und wo es keine Ausweichmöglichkeiten oder Auslaufzonen gibt, wird das schwierig werden. Und vor allem bei 22 Autos, wenn man an Monaco und so denkt.» Seit dieser Saison sind 22 statt 20 Autos im Q1 unterwegs. In Monaco war es schon mit 20 Autos eng.

Auf den Stadtkursen sind die Wände immer nah, schon in der Vergangenheit kam es hier auch mit dem alten Reglement immer wieder zu brenzligen Situationen. Eine Situation wie zwischen Colapinto und Bearman in Suzuka auf einem Kurs ohne Auslaufzonen möchte man sich lieber gar nicht vorstellen.

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Kommen Änderungen?

Alonso: «Aber mal sehen, ob es bis dahin noch ein paar Verbesserungen in die richtige Richtung gibt.» Kommende Woche tagt die Formel-1-Kommission. Großes Thema wird da auch die Sicherheit sein.

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Zeit

Bestzeit

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

1

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