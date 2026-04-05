Fernando Alonso: «Das Qualifying ist das Gefährlichste»

Der schwere, aber zum Glück glimpflich ausgegangene Unfall von Oliver Bearman in Suzuka entfachte in der Formel 1 eine neue Sicherheits-Diskussion. Der Tempounterschied, bedingt durch das neue Energiemanagement der Boliden, dürfte die Hauptsursache für den Crash gewesen sein, auch wenn eine genaue Analyse noch aussteht.

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Alonso warnt: Quali ohne Auslaufzone gefährlich

Der erfahrene Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso sagte im Anschluss an den Japan-GP zu den Tücken des neuen Reglements: «Der gefährlichste Part ist meiner Meinung nach das Qualifying. Wenn jemand auf der Aufladerunde ist und jemand auf der schnellen Runde, ist der Geschwindigkeitsunterschied wahnsinnig. An Orten wie Baku, Singapur oder Monaco, also auf den Rennstrecken mit teils vielen Geraden und wo es keine Ausweichmöglichkeiten oder Auslaufzonen gibt, wird das schwierig werden. Und vor allem bei 22 Autos, wenn man an Monaco und so denkt.» Seit dieser Saison sind 22 statt 20 Autos im Q1 unterwegs. In Monaco war es schon mit 20 Autos eng.

Auf den Stadtkursen sind die Wände immer nah, schon in der Vergangenheit kam es hier auch mit dem alten Reglement immer wieder zu brenzligen Situationen. Eine Situation wie zwischen Colapinto und Bearman in Suzuka auf einem Kurs ohne Auslaufzonen möchte man sich lieber gar nicht vorstellen.

Kommen Änderungen?

Alonso: «Aber mal sehen, ob es bis dahin noch ein paar Verbesserungen in die richtige Richtung gibt.» Kommende Woche tagt die Formel-1-Kommission. Großes Thema wird da auch die Sicherheit sein.

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