Alpine bestätigt: Christian Horner zeigt Interesse an Team-Beteiligung

Als sich Christian Horner nach dem Rennen in Silverstone von seiner Rolle als Geschäftsführer und Teamchef des Red Bull Racing Teams und damit auch aus dem Sport verabschiedete, stand für viele Fahrerlager-Dauergäste fest: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Brite wieder in der Formel 1 anzutreffen ist.

Tatsächlich machten schon bald die ersten Gerüchte über eine mögliche Rückkehr mit dem Alpine-Team die Runde. Das Team des französischen Autoriesen Renault Group hat nun auf die entsprechenden Fragen, die bei der Präsentation für 2026 gestellt wurden, mit einem Statement reagiert.

Darin wird bestätigt: «⁠Es ist kein Geheimnis, dass Otro Capital Vorverhandlungen zum Verkauf seiner Anteile am Team geführt hat, wie bereits im Oktober letzten Jahres berichtet wurde. Mit dem rasanten Wachstum der Formel 1 ist der Wert der Teams gestiegen, was – wenig überraschend – dazu geführt hat, dass mehrere Interessenten in den Sport einsteigen möchten.»

Weiter heisst es: «Das Team wird regelmäßig von potenziellen Investoren angesprochen und kontaktiert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Otro Capital erklärt hat, dass Sondierungsgespräche stattgefunden haben.»

Das Team präzisiert auch: «Eine der Interessenten ist eine Investorengruppe, zu der auch Christian Horner gehört. Alle Gespräche und Verhandlungen finden mit den bestehenden Anteilseignern Otro Capital (24 %) und Renault Group (76 %) statt.» Das heisst: Alpine-Sonderberater Flavio Briatore oder das Team selbst sind keine Gesprächs- und Verhandlungspartner.

