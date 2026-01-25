Weiter zum Inhalt
Alpine bestätigt: Christian Horner zeigt Interesse an Team-Beteiligung

Im Formel-1-Fahrerlager wird schon länger gemunkelt, dass eine Investoren-Gruppe um Christian Horner Interesse an einer Beteiligung am Alpine-Team zeigt. Der Rennstall hat sich nun dazu geäussert.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Ex-Red Bull Racing-Teamchef Horner: Comeback als Alpine-Anteilseigner?
Ex-Red Bull Racing-Teamchef Horner: Comeback als Alpine-Anteilseigner?
Foto: Rew / XPB Images
Ex-Red Bull Racing-Teamchef Horner: Comeback als Alpine-Anteilseigner?
© Rew / XPB Images

Als sich Christian Horner nach dem Rennen in Silverstone von seiner Rolle als Geschäftsführer und Teamchef des Red Bull Racing Teams und damit auch aus dem Sport verabschiedete, stand für viele Fahrerlager-Dauergäste fest: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Brite wieder in der Formel 1 anzutreffen ist.

Tatsächlich machten schon bald die ersten Gerüchte über eine mögliche Rückkehr mit dem Alpine-Team die Runde. Das Team des französischen Autoriesen Renault Group hat nun auf die entsprechenden Fragen, die bei der Präsentation für 2026 gestellt wurden, mit einem Statement reagiert.

Darin wird bestätigt: «⁠Es ist kein Geheimnis, dass Otro Capital Vorverhandlungen zum Verkauf seiner Anteile am Team geführt hat, wie bereits im Oktober letzten Jahres berichtet wurde. Mit dem rasanten Wachstum der Formel 1 ist der Wert der Teams gestiegen, was – wenig überraschend – dazu geführt hat, dass mehrere Interessenten in den Sport einsteigen möchten.»

Weiter heisst es: «Das Team wird regelmäßig von potenziellen Investoren angesprochen und kontaktiert, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Otro Capital erklärt hat, dass Sondierungsgespräche stattgefunden haben.»

Das Team präzisiert auch: «Eine der Interessenten ist eine Investorengruppe, zu der auch Christian Horner gehört. Alle Gespräche und Verhandlungen finden mit den bestehenden Anteilseignern Otro Capital (24 %) und Renault Group (76 %) statt.» Das heisst: Alpine-Sonderberater Flavio Briatore oder das Team selbst sind keine Gesprächs- und Verhandlungspartner.

Man konzentriere sich auf die anstehende Saison, in der man die durch die neuen Regeln geschaffene Chance nutzen möchte, eine nachhaltige Leistungssteigerung zu zeigen, heisst es abschliessend.

