Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Alpine enthüllt Lackierung für 2026: Klare Ansage von Flavio Briatore

Das Alpine-Team hat seinen Look für die Saison 2026 auf einem Kreuzfahrtschiff in Barcelona enthüllt. Auch Sonderberater Flavio Briatore war dabei – und machte eine klare Ansage.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Das Alpine-Team setzt auch 2026 auf die Farben Blau und Rosa
Das Alpine-Team setzt auch 2026 auf die Farben Blau und Rosa
Foto: Alpine / Renault Group
Das Alpine-Team setzt auch 2026 auf die Farben Blau und Rosa
© Alpine / Renault Group

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nicht alle Formel-1-Teams lassen sich für ihre Präsentationen etwas Besonderes einfallen, einige verzichten ganz auf eine Veranstaltung und beschränken sich darauf, ihre Lackierungen und Rennwagen für 2026 nur online zu präsentieren, andere laden zu pompösen Enthüllungen in grossen Veranstaltungsräumen ein und andere wieder zeigen sich besonders kreativ und suchen sich eine ungewöhnliche Bühne für ihre Präsentation aus.

Werbung

Werbung

Das Alpine-Team setzt auf das bewährte Farbkonzept
Das Alpine-Team setzt auf das bewährte Farbkonzept
Foto: Alpine / Renault Group
Das Alpine-A ist auf der Motorenabdeckung zu sehen
Das Alpine-A ist auf der Motorenabdeckung zu sehen
Foto: Alpine / Renault Group
Pierre Gasly und Franco Colapinto freuen sich auf die anstehende Saison
Pierre Gasly und Franco Colapinto freuen sich auf die anstehende Saison
Foto: Alpine / Renault Group
Der Schriftzug von Titelpartner BWT ist auch auf dem Frontflügel vertreten
Der Schriftzug von Titelpartner BWT ist auch auf dem Frontflügel vertreten
Foto: Alpine / Renault Group
Alpine-Blau und BWT-Rosa: Die Farbkombination erinnert an 2025
Alpine-Blau und BWT-Rosa: Die Farbkombination erinnert an 2025
Foto: Alpine / Renault Group
Auch auf dem Heckflügel prangt das BWT-Logo
Auch auf dem Heckflügel prangt das BWT-Logo
Foto: Alpine / Renault Group
Der GP-Renner ist ein besonderes Mitglied der Alpine-Familie
Der GP-Renner ist ein besonderes Mitglied der Alpine-Familie
Foto: Alpine / Renault Group
Das Alpine-Team setzt auf das bewährte Farbkonzept
© Alpine / Renault Group

Zur letzteren Gruppe gehört das Alpine-Team, das die Lackierung für die anstehende Saison auf dem 333 Meter langen Kreuzfahrtschiff MSC World Europa in Barcelona enthüllt hat. Auch Alpine-Sonderberater Flavio Briatore durfte nicht fehlen, als die blau-rosa Bemalung der GP-Renner von Pierre Gasly und Franco Colapinto der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Italiener erklärte: «Heute schlagen wir ein neues Kapitel für das Alpine-Team auf und es ist mir eine grosse Freude, unsere Saison hier in Barcelona mit unserem Partner MSC Cruises an Bord der MSC World Europa zu beginnen.»

Werbung

Werbung

«Wir bereiten uns auf eine einzigartige Saison in der Geschichte der Formel 1 vor, die neuen Regeln bieten uns eine grossartige Gelegenheit, wettbewerbsfähiger als in den vergangenen Jahren zu sein», betonte der ehrgeizige 75-Jährige. «Jeder ist gut in der Formel 1 und alle kämpfen um den ersten Platz. Wir hatten viel Zeit für die Vorbereitung. Ich denke, wir sollten in diesem Jahr sicherlich konkurrenzfähig sein.»

«Vor dem ersten Rennen ist jeder Weltmeister, danach werden wir sehen, wo wir stehen. Wir können das heute nicht sagen, aber wir glauben, dass wir konkurrenzfähig sind, unsere technischen Experten haben ganze Arbeit geleistet und Alpine wird in diesem Jahr wieder eine gute Performance zeigen, auch dank unserer Partner und der Antriebseinheit von Mercedes, die wir ab diesem Jahr einsetzen», fügte Briatore an.

Gasly sagte über die neue Lackierung: «Das Auto ist schön, es sieht ganz anders aus als der Vorgänger, weil wir neue Regeln haben, sind die Dimensionen anders. Aber ich finde, es sieht super aus.» Und mit Blick auf die neue Regel fügte der Franzose, der den A526 bereits beim Shakedown-Test in Silverstone ausprobieren konnte, an: «Der Test lief gut, es war ziemlich nass und knifflig, aber ich konnte viele Runden drehen und einen ersten Eindruck gewinnen. Das war sicherlich ein wichtiger Meilenstein für diese Saison.»

Sein Teamkollege Franco Colapinto erklärte: «Das Auto sieht super aus, die Farben sind strahlend, und ich denke, die schönen Autos sind immer auch schnell. Davon gehe ich aus. Die Teammitglieder hat hart gearbeitet und viele Nachtschichten eingelegt, um das Auto auf die Räder zu stellen und ich hoffe, dass wir ihnen die Ergebnisse bringen können, die sie verdienen.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien