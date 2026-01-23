Alpine enthüllt Lackierung für 2026: Klare Ansage von Flavio Briatore

Nicht alle Formel-1-Teams lassen sich für ihre Präsentationen etwas Besonderes einfallen, einige verzichten ganz auf eine Veranstaltung und beschränken sich darauf, ihre Lackierungen und Rennwagen für 2026 nur online zu präsentieren, andere laden zu pompösen Enthüllungen in grossen Veranstaltungsräumen ein und andere wieder zeigen sich besonders kreativ und suchen sich eine ungewöhnliche Bühne für ihre Präsentation aus.

Zur letzteren Gruppe gehört das Alpine-Team, das die Lackierung für die anstehende Saison auf dem 333 Meter langen Kreuzfahrtschiff MSC World Europa in Barcelona enthüllt hat. Auch Alpine-Sonderberater Flavio Briatore durfte nicht fehlen, als die blau-rosa Bemalung der GP-Renner von Pierre Gasly und Franco Colapinto der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Der Italiener erklärte: «Heute schlagen wir ein neues Kapitel für das Alpine-Team auf und es ist mir eine grosse Freude, unsere Saison hier in Barcelona mit unserem Partner MSC Cruises an Bord der MSC World Europa zu beginnen.»

«Wir bereiten uns auf eine einzigartige Saison in der Geschichte der Formel 1 vor, die neuen Regeln bieten uns eine grossartige Gelegenheit, wettbewerbsfähiger als in den vergangenen Jahren zu sein», betonte der ehrgeizige 75-Jährige. «Jeder ist gut in der Formel 1 und alle kämpfen um den ersten Platz. Wir hatten viel Zeit für die Vorbereitung. Ich denke, wir sollten in diesem Jahr sicherlich konkurrenzfähig sein.»

«Vor dem ersten Rennen ist jeder Weltmeister, danach werden wir sehen, wo wir stehen. Wir können das heute nicht sagen, aber wir glauben, dass wir konkurrenzfähig sind, unsere technischen Experten haben ganze Arbeit geleistet und Alpine wird in diesem Jahr wieder eine gute Performance zeigen, auch dank unserer Partner und der Antriebseinheit von Mercedes, die wir ab diesem Jahr einsetzen», fügte Briatore an.

Gasly sagte über die neue Lackierung: «Das Auto ist schön, es sieht ganz anders aus als der Vorgänger, weil wir neue Regeln haben, sind die Dimensionen anders. Aber ich finde, es sieht super aus.» Und mit Blick auf die neue Regel fügte der Franzose, der den A526 bereits beim Shakedown-Test in Silverstone ausprobieren konnte, an: «Der Test lief gut, es war ziemlich nass und knifflig, aber ich konnte viele Runden drehen und einen ersten Eindruck gewinnen. Das war sicherlich ein wichtiger Meilenstein für diese Saison.»

Sein Teamkollege Franco Colapinto erklärte: «Das Auto sieht super aus, die Farben sind strahlend, und ich denke, die schönen Autos sind immer auch schnell. Davon gehe ich aus. Die Teammitglieder hat hart gearbeitet und viele Nachtschichten eingelegt, um das Auto auf die Räder zu stellen und ich hoffe, dass wir ihnen die Ergebnisse bringen können, die sie verdienen.»

