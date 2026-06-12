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Alpine-F1-Geschäftsleiter Steve Nielsen: «Die anderen Fahrer tun mir leid»

Alpine hat erfolgreich gegen die Monaco-Strafen von Pierre Gasly protestiert. Andere Fahrer, die bestraft wurden, hatten diese Möglichkeit nicht. Steve Nielsen sagt: «An ihrer Stelle wäre ich sauer.»

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Alpine-F1-Geschäftsführer Steve Nielsen hat Mitleid mit der Konkurrenz
Alpine-F1-Geschäftsführer Steve Nielsen hat Mitleid mit der Konkurrenz
Foto: Moy / XPB Images
Alpine-F1-Geschäftsführer Steve Nielsen hat Mitleid mit der Konkurrenz
© Moy / XPB Images

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Dass Pierre Gasly im Monaco-GP gleich zwei 5-sec-Strafen für zu schnelles Fahren in der Boxengasse kassierte, hatte zunächst schlimme Folgen für den Franzosen. Denn der Alpine-Star, der als Dritter ins Ziel gekommen war, rutschte wegen der zehn Strafsekunden, die er nicht absitzen konnte, auf den siebten Platz und verlor dadurch den prestigeträchtigen Podestplatz im berühmten Strassenrennen.

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Alpine protestierte gegen die Strafen – und hatte Erfolg. Die Regelhüter mussten zugeben: Die Boxengasse von Monaco wurde falsch vermessen – und daher waren die Strafen nicht rechtens. Dadurch erkämpfte sich das Werksteam des Autoherstellers Renault den Top-3-Rang zurück.

Andere Fahrer, die das Schicksal von Gasly teilten, sassen ihre Strafen ab, weshalb sie nicht dagegen vorgehen konnten. Alpine-F1-Geschäftsleiter Steve Nielsen empfindet Mitleid mit der Konkurrenz. Er sagte nach der Bekanntgabe des Urteils der Regelhüter: «Die anderen Fahrer tun mir leid, ich schätze, wir werden nie erfahren, ob sie in der Boxengasse wirklich zu schnell waren oder nicht.»

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«Es sind also wirklich bedauerliche Situationen, denn in unserem Fall war es relativ einfach, das rückgängig zu machen, da alles erst nach dem Rennen hinzugefügt wurde. Bei den anderen – zum Beispiel bei George Russell – werden wir nie wirklich wissen, was passiert ist, und ich weiss nicht, wie man das überhaupt aufklären könnte», fuhr der Brite fort.

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«Gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse kann man keine Berufung einlegen, weshalb wir das Recht auf Überprüfung nutzten. Und ich habe Mitleid mit den anderen Bestraften, an ihrer Stelle wäre ich sauer», stellte Nielsen klar.

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