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Wieder Alpine! Nachträgliche Strafe wirbelt GP-Klassement durcheinander

Weil nachträglich eine Strafe gegen Alpine-Pilot Franco Colapinto verhängt wurde, verschoben sich gleich mehrere Positionen im Formel-1-Rennergebnis von Barcelona. Zwei Piloten bekommen mehr Punkte.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Die Alpine-Piloten Franco Colapinto (v.) und Pierre Gasly
Die Alpine-Piloten Franco Colapinto (v.) und Pierre Gasly
Foto: XPB
Die Alpine-Piloten Franco Colapinto (v.) und Pierre Gasly
© XPB

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Deja-vu fürs französische Alpine-Team! Wie schon in Monaco bringt eine Zeitstrafe für einen Alpine-Piloten das Renn-Klassement und auch die WM-Punkteliste durcheinander. Weil Franco Colapinto nach dem Rennen noch eine Zehn-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam, rutschte der Argentinier im Rennergebnis zwei Positionen nach unten. Colapinto ist nur noch Zehnter statt Achter. Das bedeutet für die beiden Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Arvid Lindblad, dass sie je eine Position nach oben rücken: Lawson ist nun Achter, Lindblad Neunter. Einen Punkte-Nachrücker gibt es diesmal nicht. Gabriel Bortoleto bleibt Elfter und damit punktlos.

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Schon Strafenwirrwarr um Alpine vor einer Woche

Schon in Monaco und in den Tagen danach hatte es Wirbel um Alpine-Zeitstrafen gegeben: Pierre Gasly war im Fürstentum als Dritter über die Ziellinie gekommen. Doch weil er zwei Zeitstrafen zu je fünf Sekunden im Rennen nicht verbüßt hatte, wurden die auf seine Renndauer aufgerechnet – damit rutschte der Franzose vom Podium. Sein Landsmann Isack Hadjar (Red Bull Racing) feierte in Monaco einen Podestplatz. Doch Alpine legte Protest ein – und gewann. Gleich zweimal veränderte eine Alpine-Strafe also das Rennergebnis von Monaco. Stand jetzt.

Gasly hatte in Monaco zweimal fünf Sekunden Strafe bekommen, weil er in der Boxengasse zu schnell gewesen sein soll. So erging es auch vier weiteren Fahrern (Hamilton, Russell, Colapinto und Piastri), die ihre Strafe allerdings im Rennen verbüßten. Es stellte sich später durch die Ermittlungen heraus, dass das Formula One Management falsch gemessen hatte, die Fahrer tatsächlich nicht über 60 km/h waren. Gaslys Strafen wurden nachträglich abgezogen und er rückte wieder aufs Podium, ist also nun Dritter statt Siebter. Die Fahrer dazwischen rückten nach hinten, obwohl sie teilweise auch zu Unrecht bestraft worden waren. Protest regte sich.

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Red Bull Racing und McLaren hatten angekündigt, die Entscheidung pro Gasly anzufechten. Die dafür nötige Absichtserklärung wurde binnen der 60-minütigen Frist hinterlegt. Ob sie auch wirklich gegen die Regelhüter von der FIA vorgehen, ist noch nicht bekannt. Dafür haben sie ab der Absichtserklärung (Freitag,12. Juni) vier Tage Zeit.

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Nun in Barcelona ein Deja-vu für Fans und Team: Alpine mit einer Strafe. Diesmal wurde die 10-Sekunden-Strafe nach dem Rennen ausgegeben, weil Colapinto noch angehört wurde, bevor er bestraft wurde. Colapinto war unter einfacher gelber Flagge nicht ausreichend vom Gas gegangen. Dafür bekam er zehn Sekunden nachträglich auf die Renndauer und einen Strafpunkt. Er steht jetzt bei zwei Punkten in den vergangenen zwölf Monaten. Diesmal sind keine Proteste bekannt.

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01

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

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