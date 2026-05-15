Alpine verstärkt technische Spitze: Enstone-Comeback von Jason Somerville

Seit dem heutigen Freitag, 15. Mai, hat das Alpine-Team einen stellvertretenden Technikchef: Jason Somerville hat die entsprechende Position übernommen und kehrt damit nach Enstone zurück. Für den Rennstall des französischen Auto-Riesen Renault arbeitete er zwischen 2010 und 2011 bereits, damals als Mitglied in der Aerodynamik-Abteilung.

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Danach wechselte er zum Williams-Team, mit dem er 1999 seine ersten Formel-1-Erfahrungen gesammelt hatte, bevor er 2003 zu Toyota Racing wechselte und sich bis zum stellvertretenden Leiter der Aerodynamik-Abteilung hocharbeitete. Somerville übernahm nach seinem ersten Einsatz für das Team aus Enstone die Leitung der Aerodynamik-Abteilung bei Williams, danach arbeitete er für die FOM, für die er bei der Entwicklung des 2022er-Reglements verantwortlich war.

Somerville stand ab 2022 in Diensten des Autosport-Weltverbands FIA, als Leiter der Aerodynamik-Abteilung begleitete er mehrere Regelzyklen. Nun darf er bei Alpine das ehrgeizige Ziel umsetzen, die Leistung des Teams in der neuen Formel-1-Ära zu steigern.

«Ich freue mich riesig darauf», sagt Somerville über seine neue Aufgabe. Und er betont: «Ich war nun schon lange nicht mehr im Umfeld eines Teams tätig, und ich freue mich über die Chance, wieder mitten im Geschehen zu sein und um Millisekunden, Punkte und hoffentlich bald auch um Titel zu kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und mit dem hervorragenden Team aus Ingenieuren, Konstrukteuren und Aerodynamikern zum Erfolg des Teams beizutragen.»

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David Sanchez, der die technische Leitung im Team innehat, sagt: «Wir freuen uns, jemanden von Jasons Kaliber an Bord zu haben. Das Team hat in diesem Jahr schon aussergewöhnlich gut gearbeitet, aber wir alle wissen, dass dies erst der Anfang war und kein einziges Teammitglied ruht sich auf den bisher errungenen Erfolgen aus. Jason wird uns mit seiner Erfahrung helfen, unsere Performance weiter zu steigern.»