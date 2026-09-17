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Alpine verstärkt sich: Comeback von Ex-Mercedes-Technikchef Mike Elliott

Gute Nachrichten für Pierre Gasly und Franco Colapinto: Das Alpine-Team hat sich die Dienste von Mike Elliott gesichert. Der frühere Mercedes-Technikdirektor kehrt als Technikchef nach Enstone zurück.

Formel 1

Mike Elliott war zuletzt bei Mercedes tätig, nun ist er bei Alpine an Bord
Mike Elliott war zuletzt bei Mercedes tätig, nun ist er bei Alpine an Bord
Foto: Bearne / XPB Images
Mike Elliott war zuletzt bei Mercedes tätig, nun ist er bei Alpine an Bord
© Bearne / XPB Images

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Das Alpine-Team belegt nach 14 WM-Runden den sechsten Platz in der Team-Tabelle. Der Rückstand auf das fünftplatzierte Visa Cash App Racing Bulls Team beträgt nur neun Punkte, entsprechend entschlossen ist die Mannschaft aus Enstone, die direkte Konkurrenz zu schlagen.

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Der Rennstall hat nun einen hochkarätigen Ingenieur an Bord geholt, der schon mal in Diensten des französischen Teams stand: Mike Elliott arbeitete zwischen 2008 und 2012 als leitender Aerodynamiker für den Rennstall aus Enstone, der in dieser Phase unter dem Namen Renault und Lotus in der Formel-1-WM antrat. Der Brite startete seine Formel-1-Karriere als Aerodynamiker bei McLaren, im Traditionsteam aus Woking übernahm er 2006 die Leitung des Aerodynamik-Teams.

2008 wechselte er zum Renault F1 Team, dem er bis 2012 diente, bevor er zum Mercedes-Werksteam wechselte, um die Rolle des leitenden Aerodynamikers zu übernehmen. 2017 übernahm er den Job des Technologie-Chefs von Geoff Willis, 2021 wurde er zum technischen Direktor befördert. Knapp zwei Jahre später tauschte er den Posten mit James Allison, womit er nun der Chief Technical Officer im Team der Sternmarke war. Nur sechs Monate später verliess er das Mercedes-Team.

Elliott hat in seiner bisherigen Formel-1-Karriere schon einige Erfolge verbucht. Er durfte acht Konstrukteurs-WM und ebenso viele Fahrer-WM-Titel feiern, und er arbeitete mit Weltmeistern wie Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso und Lewis Hamilton zusammen.

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