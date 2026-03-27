Andrea Stella erklärt: So profitiert Oscar Piastri von Lando Norris

In Suzuka hat Oscar Piastri die erste Gelegenheit, eine GP-Runde zu drehen. Der Australier aus dem McLaren Team hat bisher nur den Sprint auf dem Shanghai International Circuit absolvieren können. Beim Saisonauftakt und Heimspiel in Australien flog er auf dem Weg zur Startaufstellung ab. Der jüngste Rennsonntag war für ihn und seinen Teamkollegen Lando Norris bereits vor dem Löschen der Startampel gelaufen, weil die Technik nicht mitspielte.

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Die doppelte bittere Pille war für das Team schwer zu verdauen, wie Teamchef Andrea Stella rückblickend gesteht: «Das war sicherlich sehr schwierig und frustrierend für uns. Es ist eine aussergewöhnliche Situation, wenn beide Autos nicht an einem Rennen teilnehmen können. Aber wir verstehen den Grund für die Probleme und in beiden Fällen war es die Motor-Elektronik, die versagte.»

«Genauer gesagt war es die Batterie, wobei es sich um zwei verschiedene Defekte handelte. Wir haben aber das Problem zusammen mit den Motoreningenieuren von Mercedes untersucht und ich denke, wir haben es auch verstanden. Bei Oscar konnten wir die Batterie retten und wieder verwenden, bei Lando müssen wir ein neues Batterie-Pack einsetzen», schilderte der Italiener.

Eine Wiederholung des Problems befürchtet er nicht. «Die Mercedes-Motorenabteilung hat die richtigen Massnahmen getroffen, damit es nicht mehr passiert und wir freuen uns nun schon auf ein störungsfreies Wochenende, denn das hatten wir bisher noch nicht wirklich erlebt in diesem Jahr. Oscar hat noch keine GP-Runde gedreht, das wollen wir hier ändern», stellt der Ingenieur klar.

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«Oscar ist natürlich etwas im Hintertreffen, und nach einer so umfassenden Regeländerung ist jede Runde wertvoll, vor allem die Rennrunden, sie sind am Wichtigsten fürs Lernen. Aber er hat natürlich auch beim Zuschauen und beim Analysieren der Daten viel gelernt, und ich muss in diesem Zusammenhang auch sagen, dass die Zusammenarbeit von Oscar und Lando besser denn je ist. Sie teilen alle Informationen und Erkenntnisse.», fügt Stella stolz an.