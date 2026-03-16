Teamchef Andrea Stella: Der Grund fürs doppelte McLaren-Aus

Für McLaren war der China-GP in Shanghai schon gelaufen, bevor er überhaupt losging. Das Team aus dem englischen Woking, immerhin ja 2025er-Konstrukteursweltmeister, konnte mit keinem Auto ins Rennen starten. Sowohl Oscar Piastri als auch Lando Norris mussten in der Garage bleiben.

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Teamchef Andrea Stella stellte nach dem Rennen zunächst klar: «Wir sind hier, um Rennen zu fahren, und heute waren wir dazu wegen unterschiedlicher elektrischer Probleme an beiden Antriebseinheiten nicht in der Lage, was für das Team, die Fahrer, unsere Partner und natürlich unsere Fans äußerst frustrierend und enttäuschend ist. Das tut uns leid.»

Zwei verschiedene Probleme also, aber beide elektrischer Art und an den Antriebssträngen, die das Team von Mercedes einkauft. Stella dröselte nach dem Rennen die ersten Erkenntnisse auf.

Zunächst das Problem am Auto von Weltmeister Lando Norris: «Zwischen dem Qualifying am Samstag und dem Anlassen im Boxenbereich vor dem Rennen hatte sich nichts geändert, aber als wir Landos Auto für die Ausfahrt aus der Box vorbereiteten, wurde ein elektrisches Problem am Antrieb entdeckt.» Erst kurz vor dem Rennen also.

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McLaren: Im Dialog mit Mercedes-Motorenabteilung

Stella: «Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern bei Mercedes HPP versucht, das Problem zu beheben, aber es gab keine Möglichkeit dafür, was dazu führte, dass er zum ersten Mal in seiner Karriere nicht in einen Formel-1-Grand-Prix starten konnte.» Mercedes HPP steht für High Performance Powertrains und ist die Motorenabteilung von Mercedes, die u.a. McLaren beliefert.

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Dann Probleme bei Piastri

Weiter ging es dann – sogar noch kurzfristiger – mit Problemen bei Oscar Piastri. Stella: «Dann stellten wir in der Startaufstellung ein weiteres elektrisches Problem an Oscars Antriebseinheit fest, das nicht behoben werden konnte, sodass das Auto zur weiteren Untersuchung in die Box zurückkehren musste.» Mechaniker schoben es zurück. Das bittere Ergebnis: Piastri konnte ebenfalls nicht starten.