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Andrea Stella (McLaren): So gut sind Max Verstappen und Red Bull Racing

McLaren-Teamchef Andrea Stella schätzt das F1-Kräfteverhältnis ein, Stand Singapur. Und der 55-jährige Italiener sagt, wieso Weltmeister Lando Norris beim Nacht-GP einen Podestplatz verloren hat.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen nach seinem Sieg in Singapur
Max Verstappen nach seinem Sieg in Singapur
Foto: XPB
Max Verstappen nach seinem Sieg in Singapur
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Konstrukteurs-Weltmeister McLaren hat beim Grossen Preis von Singapur die Ränge 4 (Lando Norris) und 5 (Oscar Piastri) eingefahren. Danach schätzte Teamchef Andrea Stella die Lage ein.

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Der Umbrier sagt: «Singapur ist eine sehr spezifische Strecke. Je nach Pistencharakteristik verändert sich die Rangfolge in der Formel 1. Red Bull Racing und Max Verstappen sind derzeit unter allen Bedingungen die Schnellsten. Sie sind praktisch in der Lage, jede Session für sich zu entscheiden.»

«Dahinter ist das offen. Ferrari war in Singapur zu Recht das zweitschnellste Team. Wir waren dicht an Mercedes dran. Lando konnte nicht aufs Podium fahren, weil er bei dem Versuch, Hamilton zu überholen, eine Position preisgegeben hat.»

Im Artikel erwähnt

«Wir hätten gerne einen Podestplatz geholt, aber dafür müssen wir andere Autos überholen. Hoffentlich können wir mit unseren Verbesserungen bei den nächsten Rennen wieder aus eigener Kraft unter die ersten Drei kommen.

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Zur Erinnerung: Seit dem Spanien-GP in Madrid und einem Monat ist Norris ohne Podestplatz – schuldlos in eine Kollision verwickelt in Baku, Neunter beim Bahrain-GP in Malaysia, nun Vierter.

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Zudem hatte der 2025er Weltmeister technische Probleme. Andrea Stelle bestätigt: «Ja, wir hatten ein elektrisches Problem und haben Sensorsignale verloren. Zum Glück war keines davon entscheidend für die Zuverlässigkeit des Autos. Wichtig war, beide Autos ins Ziel zu bringen und Punkte zu holen. Wir müssen auch bei den kommenden Rennen solide punkten, wenn wir in der Konstrukteurs-WM vor Ferrari rücken wollen.»

Dort steht es derzeit: Mercedes wird Weltmeister (derzeit 578 Punkte), Ferrari liegt auf Platz 2 (444), dann folgen McLaren (339) und bereits Red Bull Racing (332).

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