Andrea Stella (McLaren) über Max Verstappen: «Wieso soll ich mich wundern?»

2025 fuhr McLaren-Ass Lando Norris auf dem Red Bull Ring zur Pole-Position und danach zum Sieg, am Ende der Saison stand der Engländer als Weltmeister da.

Werbung

Werbung

2026 sieht das Bild nach dem Österreich-GP anders aus: McLaren liegt in der Konstrukteurs-WM nur auf Platz 3, der Abstand zu Leader Mercedes beträgt bereits 143 Punkte, und nun wird auch noch Red Bull Racing stärker. Die Papaya-Truppe muss aufpassen, dass sie nicht auf P4 zurückfällt.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Es überrascht mich nicht, dass Red Bull Racing jetzt mitmischt und mit Max Verstappen um den Sieg kämpft. In diesem Jahr scheint das Muster der Wettbewerbsfähigkeit recht konstant zu sein. Wenn es zu einer Veränderung dieses Musters kommt, dann liegt das daran, dass die Autos Upgrades erhalten. Wenn man sich den Umfang der Entwicklung ansieht, die Red Bull Racing in Österreich ans Auto gebracht hat, dann ist es keine Überraschung, dass sie ein paar Zehntelsekunden dazugewonnen haben.»

«Wir wissen von unserer Seite, dass uns wahrscheinlich drei, vier Zehntelsekunden auf die Spitze fehlen, und das sehen wir im Qualifying und im Rennen, und wir erkennen auf verschiedenen Strecken ziemlich das gleiche Muster. Wir wissen genau, was wir derzeit tun müssen, und das tun wir auch.»

Werbung

Werbung