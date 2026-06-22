Andrea Stella: Das muss McLaren verbessern; Hitze-Warnung für Spielberg!
Teamchef Andrea Stella erklärt, woran das McLaren-Team vor dem Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring arbeiten muss. Es gibt zwei große Baustellen. Warum auch die Reifen wieder Thema werden dürften.
McLaren-Pilot Lando Norris komplettierte das Podium von Barcelona neben Sieger Lewis Hamilton und dem Zweiten George Russell. Sein Teamkollege Oscar Piastri wurde Fünfter. 25 Punkte also für McLaren in Barcelona. Das Team aus dem englischen Woking baute damit Platz 3 in der WM-Wertung aus.
McLaren: Aerodynamik und Reifenverschleiß verbessern
Damit es künftig noch besser läuft, hat der Vorjahres-Weltmeister einen klaren Plan. Teamchef Andrea Stella erklärte, worauf es in den nächsten Rennen ankommt. Nach dem GP in Barcelona sagte der italienische Ingenieur: «Unter Bedingungen wie diesen müssen wir die Aerodynamik verbessern. Wir müssen auch Lösungen mitbringen, mit denen wir aus den Reifen mehr rausholen können.» Reifenverschleiß war bei den Bedingungen in Barcelona ein Thema gewesen.
Zuverlässigkeit verbessert
Stella bilanzierte nach dem Katalonien-GP: «Insgesamt war es aber ein ruhiges und sauberes Wochenende, auch was die Verlässlichkeit betrifft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir an einigen der vergangenen Wochenenden nicht nur Verlässlichkeitsprobleme am Sonntag im Rennen hatten, sondern auch schon am Freitag im Training. Aus der Perspektive haben wir das also verbessert, auch wenn ich mein Urteil über die Zuverlässigkeit nicht an einem Wochenende fällen möchte, sondern über die Saison hinweg.» In Monaco war Lando Norris beispielsweise noch im Training mit einem Defekt an der Antriebseinheit ausgefallen.
Nach einem Wochenende Pause geht’s nun nach Spielberg an den Red Bull Ring. Stella: «Österreich ist eine etwas andere Strecke. In Barcelona sind Stabilität, Bremsen und Kurven essenziell. In Spielberg gibt es eher gerade Bremspassagen, und dann fährt man in einige Kurven mit niedriger Geschwindigkeit hinein. Ich würde erwarten, dass Ferrari das schnellste Auto in den Kurven bleibt. Über eine einzelne Runde sollte Mercedes das beste Auto insgesamt haben, wenn wir Chassis und Powerunit anschauen.»
Für McLaren gilt: «Unser Ziel für die kommenden Wochenenden ist, unser Auto weiterzuentwickeln, indem wir weitere Upgrades bringen. Aber uns ist auch bewusst, dass unsere Konkurrenten ebenfalls viele Upgrades bringen werden. Wir wollen also vor allem darauf schauen, dass wir unser Auto immer weiter verbessern. So stehen dann die Ergebnisse für sich selbst. Das Hauptziel ist also die Verbesserung des Autos – und wenn wir dann auf der Piste sind, werden wir sehen, was nötig ist.»
Reifen auch in Spielberg wieder Thema
Für McLaren erschwerend könnte wie schon in Barcelona das Wetter sein. Stella: «Es könnte ein weiteres heißes Wochenende werden, was herausfordernd für die Reifen ist. Es ist also wichtig, dass wir an diesem Punkt arbeiten.» Fürs Wochenende in Spielberg sind Sonne und Temperaturen von bis zu 31 Grad angesagt. Reifenabnutzung dürfte also erneut ein Thema werden.
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