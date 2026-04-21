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Andrea Stella (McLaren) zurück zu Ferrari? So reagiert der Italiener

Vor kurzem war davon die Rede: Max Verstappen-Wegbegleiter Gianpiero Lambiase ziehe zu McLaren, um dort Teamchef zu werden. Andrea Stella gehe zurück zu Ferrari. Stella reagiert auf dieses Gerücht.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella (Mitte) mit CEO Zak Brown und Oscar Piastri
McLaren-Teamchef Andrea Stella (Mitte) mit CEO Zak Brown und Oscar Piastri
Foto: XPB
McLaren-Teamchef Andrea Stella (Mitte) mit CEO Zak Brown und Oscar Piastri
© XPB

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Am 9. April wurde es bestätigt: Gianpiero Lambiase, der langjährige Renningenieur von Max Verstappen bei Red Bull Racing, geht zu McLaren, der Brite mit italienischen Wurzeln wird dort Anfang 2028 beginnen, als leitender Rennverantwortlicher, der Teamchef Andrea Stella entlasten soll.

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Bevor Red Bull Racing den Weggang von Lambiase bestätigte und McLaren den erfahrenen Techniker willkommen hiess, kursierte – Lambiase würde Teamchef anstelle von Andrea Stella!

Der Italiener ziehe zurück nach Maranello und ersetze dort Fred Vasseur. Es wurde sogar in die Welt gesetzt, Stella haben schon einen Vorvertrag von Ferrari in der Tasche, dies alles zu einem königlichen Gehalt.

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Stella hat inzwischen Stellung bezogen zum angeblichen Sensations-Transfer. Der 55-jährige Italiener sagt: «Ganz ehrlich – bei einigen dieser Räuberpistolen musste ich schon ein wenig schmunzeln. Da war von Verträgen mit astronomischen Vertragssummen die Rede und von mythischen Vorverträgen. Wie mir scheint, hat die Sauregurkenzeit in diesem Jahr recht früh begonnen!»

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«Aber im Laufe meiner Jahre in der Formel 1 habe ich mich an solch wilde Spekulationen gewöhnt und begegne denen mit einem feinen Lächeln. Ich vergleiche das jeweils mit einem neidischen Patissier, der in der Grossküche einige zweifelhafte Kekse herstellt, um seinen Rivalen einen reinzuwürgen. Aber glauben Sie mir – mit der Zeit lernt man die guten Kekse von den ungeniessbaren zu unterscheiden.»

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