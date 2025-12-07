Weiter zum Inhalt
Andrea Stella: «Norris Champion heute, Piastri Champion morgen»

McLaren hat den ersten Weltmeister seit Lewis Hamilton 2008. Teamchef Andrea Stella hat mit dem Traditions-Team die perfekte Saison gezeigt – bestes Auto, Konstrukteurs-Weltmeister, Fahrer-Titel.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Andrea Stella schliesst Lando Norris in die Arme
Andrea Stella schliesst Lando Norris in die Arme
Foto: ZakMaugerLAT/Getty Images
Andrea Stella schliesst Lando Norris in die Arme
© ZakMaugerLAT/Getty Images

Im Artikel erwähnt

Dieser 7. Dezember gehört Lando Norris: Der 26-Jährige aus Bristol ist der achte Fahrer, der mit McLaren Formel-1-Weltmeister geworden ist – nach Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Niki Lauda (1984), Alain Prost (1986/1989), Ayrton Senna (1988/1990/1991), Mika Häkkinen (1998/1999) und Lewis Hamilton (2008).

Dieser Abend gehört aber auch einem Mann, der nicht gerne im Mittelpunkt steht: Andrea Stella, seit Januar 2023 Teamchef von McLaren.

Der 54-jährige Italiener schloss seinen Weltmeister in der Nacht von Abu Dhabi herzhaft in die Arme, er schämte sich einiger Tränchen nicht. Dann erzählte Stella: «Ich platzte fast vor Stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben einen fabelhaften Sonntag gezeigt und das bestmögliche Rennen gegen Max. Ich werde mich mein Leben lang an diesen Abend erinnern.»

«Für mich persönlich ist das auch deshalb sehr schön, weil ich 2010 hier in Abu Dhabi mit Ferrari knapp am Titel vorbeigerasselt bin. Deshalb wusste ich vor dem Rennen ¬– das kann so ausgehen oder so.»

«Wir haben uns zwischendurch ein wenig selber das Leben schwer gemacht, umso grösser ist jetzt die Erleichterung, dass wir nach dem Konstrukteurs-Weltmeistertitel jetzt auch die Fahrer-WM mit Lando im Trockenen haben.»

«Der Druck war enorm. Wir hatten es uns zur Aufgabe gemacht, dass beide Fahrer eine faire Chance auf den Titel erhalten. Das hat die Lage gewiss nicht vereinfacht. Wir haben versucht, das auf typische McLaren-Weise zu handhaben. Und ich glaube, wir haben das geschafft.»

«Wir haben vor dem Wochenende hier sehr intensive Gespräche darüber geführt, wie wir am besten vorgehen wollen. Wir waren der Ansicht, dass der harte Reifen im Grand Prix wohl die besser Wahl sein würde, daher haben wir die Strategie geteilt – Lando ging mit mittelharten Walzen ins Rennen, Piastri mit den harten. Da ging es nicht darum, den Grand Prix zu steuern, sondern alle Lösungswege offen zu halten.»

«Dieses schöne Ende der Saison versöhnt auch dafür, was in Las Vegas und Katar passiert ist. Ganz ehrlich – da gab es schon Schmerz und Enttäuschung. Aber auch mit solchen Gefühlen muss man umgehen können. Und es macht mir Freude zu sehen, wie wir als Mannschaft auf diese Widrigkeiten reagiert haben.»

«Wir sind zusammengestanden, wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, es gab keine Schuldzuweisungen.»

«Der Abstand zwischen Lando und Oscar in diesem Jahr war meistens sehr gering. Wir haben heute einen Weltmeister Norris, ich hoffe, wir haben in den kommenden Jahren einen Weltmeister Piastri.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

