Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Angemessener WM-Rückstand von George Russell? Das sagt Kimi Antonelli

Nachdem Kimi Antonelli im Silverstone-GP leer ausgegangen ist, beträgt der Vorsprung des WM-Leaders nunmehr 25 Punkte. George Russell sprach von einem angemessenen Abstand. Was sagt Kimi Antonelli?

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Kimi Antonelli weiss: Er und Russell haben viele Punkte liegen lassen
Kimi Antonelli weiss: Er und Russell haben viele Punkte liegen lassen
Foto: Batchelor / XPB Images
Kimi Antonelli weiss: Er und Russell haben viele Punkte liegen lassen
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

In den ersten Rennwochenenden der Saison schien das Pech an George Russell zu kleben. Der Brite, der vor dem Saisonstart noch von den Wettanbietern als der grosse WM-Titelfavorit gehandelt wurde, wurde nicht nur von Technik-Sorgen geplagt, sondern auch vom Safety-Car-Timing und zweifelhaften Strafen benachteiligt. Die Renngötter hatten sich offenbar auf die Seite seines jungen Teamkollegen Kimi Antonelli geschlagen.

Werbung

Werbung

Doch zuletzt war es der 19-jährige Mercedes-Pilot, der kein Glück mehr hatte. In den jüngsten drei Rennwochenenden ging er zwei Mal leer aus, als er auf aussichtsreicher Position lag. Der WM-Vorsprung des Italieners auf seinen Stallgefährten schrumpfte auf 25 Punkte. Russell sagte in Silverstone dazu, dass dies angesichts des Pechs, das ihn zu Saisonbeginn verfolgte, ein angemessener Abstand sei.

Antonelli wurde im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps darauf angesprochen und sagte: «Das ist wirklich schwer zu sagen. Er hatte sicherlich Pech, etwa in Monaco. Wir wissen nicht, wie das Rennen ausgegangen wäre, denn wir lagen nah beieinander. Das lässt sich jetzt unmöglich sagen. Er führte das Rennen an und musste an die Box, um eine Strafe abzusitzen. Dann gab es noch ein paar andere Male, bei denen er etwas Pech hatte.»

Im Artikel erwähnt

Aber auch er hatte nicht immer Glück, erklärte Antonelli mit Blick auf das Technikpech von Barcelona und das Problem, das ihn beim jüngsten Kräftemessen in Silverstone zurückgeworfen hatte, als er drauf und dran war, an die Spitze zu stürmen: «In meinem Fall waren wir beide Male auf dem Weg zu einem starken Ergebnis. In Barcelona war es Platz 2. Was Silverstone angeht, können wir es nicht wissen, da ich keine Chance hatte, aber ich glaube, wir hätten um den Sieg mitkämpfen können. Wir wissen also ganz sicher, dass das sichere Punkte gewesen wären.»

Werbung

Werbung

Und der Lockenkopf fuhr fort: «Ich muss sagen, wir beide hatten Pech. Bei einem von uns trat es manchmal in kritischeren Momenten auf, aber wie gesagt, so ist es nun einmal. So läuft der Motorsport, und das wissen wir alle. Wir konnten selbst sehen, wie schnell sich das ändern kann. Als Team war die Zuverlässigkeit definitiv nicht unsere grösste Stärke, und wir haben erkannt, dass wir weiter daran arbeiten müssen.»

TV-Programm

«Ferrari scheint in dieser Hinsicht zum Beispiel sehr stark zu sein, also müssen wir einfach dafür sorgen, dass dies nicht mehr vorkommt. Ich weiss, dass das Team extrem hart daran arbeitet, um das sicherzustellen. Und wir Beide haben viele Punkte liegen lassen. Und das ist mit Blick auf die Konstrukteurswertung sicherlich hart. Als Fahrer können wir da nur versuchen, unser Bestes zu geben und jede Chance zu nutzen, die sich uns ergibt», fügte Antonelli an.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

17

1:45,944

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

18

+0,190

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

21

+0,472

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

16

+0,747

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

20

+0,770

06

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

11

+0,982

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

20

+1,203

08

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

20

+1,285

09

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

20

+1,350

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

16

+1,490

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien