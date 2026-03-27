Antonelli über Russell (Mercedes): «Ich bin bereit für Psycho-Spielchen»

Doppelsieg für Mercedes beim WM-Auftakt in Melbourne, mit George Russell vor Kimi Antonelli; Doppelsieg für Mercedes beim zweiten Saison-GP in China, dieses Mal mit Antonelli vor Russell.

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Alles Andere als ein Mercedes-Sieg wäre in Japan eine fette Überraschung, denn einige Gegner von Russell und Antonelli sind davon überzeugt: Die fahren so schnell wie sie müssen, nicht so schnell wie sie könnten.

Basierend auf der Form in Australien und China sind der 28-jährige Brite und der 19-jährige Italiener in der besten Ausgangslage für das Titelrennen.

Kimi Antonelli: «Ich will für alles bereit sein»

Kimi Antonelli versucht, auf alles vorbereitet zu sein. Gegenüber unseren Kollegen von Sky Italien sagt der Bologneser: «Erfahrung hilft definitiv. Im Vergleich zum letzten Jahr fühle ich mich dank meiner ersten Saison 2025 auf alle Fälle besser vorbereitet.»

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«Letztlich sind George und ich die einzigen beiden mit dem gleichen Auto, also könnte es ein WM-Duell zwischen uns werden. Ich werde versuchen, in jeder Hinsicht bereit zu sein, auch bei allfälligen Psycho-Spielchen. Das ist eine grossartige Gelegenheit, und ich möchte das Beste daraus machen.“

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

In Australien und China war Ferrari zweite Kraft, am ersten Trainingstag von Japan macht McLaren einen guten Eindruck. Und so sagt Kimi auf die Frage, welche Teams Mercedes gefährlich werden könnten: «Definitiv Ferrari und McLaren.»