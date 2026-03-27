Antonelli über Russell (Mercedes): «Ich bin bereit für Psycho-Spielchen»
Australien-Sieger George Russell und China-Sieger Kimi Antonelli sitzen im besten Auto, dem Mercedes. Der 19-jährige Kimi meint über seine WM-Chancen: «Ich will das Beste daraus machen.»
Doppelsieg für Mercedes beim WM-Auftakt in Melbourne, mit George Russell vor Kimi Antonelli; Doppelsieg für Mercedes beim zweiten Saison-GP in China, dieses Mal mit Antonelli vor Russell.
Alles Andere als ein Mercedes-Sieg wäre in Japan eine fette Überraschung, denn einige Gegner von Russell und Antonelli sind davon überzeugt: Die fahren so schnell wie sie müssen, nicht so schnell wie sie könnten.
Basierend auf der Form in Australien und China sind der 28-jährige Brite und der 19-jährige Italiener in der besten Ausgangslage für das Titelrennen.
Kimi Antonelli: «Ich will für alles bereit sein»
Kimi Antonelli versucht, auf alles vorbereitet zu sein. Gegenüber unseren Kollegen von Sky Italien sagt der Bologneser: «Erfahrung hilft definitiv. Im Vergleich zum letzten Jahr fühle ich mich dank meiner ersten Saison 2025 auf alle Fälle besser vorbereitet.»
«Letztlich sind George und ich die einzigen beiden mit dem gleichen Auto, also könnte es ein WM-Duell zwischen uns werden. Ich werde versuchen, in jeder Hinsicht bereit zu sein, auch bei allfälligen Psycho-Spielchen. Das ist eine grossartige Gelegenheit, und ich möchte das Beste daraus machen.“
In Australien und China war Ferrari zweite Kraft, am ersten Trainingstag von Japan macht McLaren einen guten Eindruck. Und so sagt Kimi auf die Frage, welche Teams Mercedes gefährlich werden könnten: «Definitiv Ferrari und McLaren.»
«McLaren nutzt noch immer das Barcelona-Testpaket. Wenn sie endlich Verbesserungen einführen, könnten sie einen grossen Sprung nach vorne machen, auch weil sie den gleichen Motor wie wir haben. Ferrari arbeitet sehr solide, und das Auto ist konkurrenzfähig. Aber ich würde auch Red Bull Racing noch nicht abschreiben.»
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