Kurz vor dem Ende des Formel-1-Rennens in Las Vegas hatte Kimi Antonelli beste Chancen, Max Verstappen den Sieg streitig zu machen. Denn der Champion befand sich auf der zweiten Position und konnte damit den starken Windschatten-Effekt auf den Geraden nutzen. Doch dann unterlief ihm ein folgenschwerer Fehler, der ihn so weit zurückwarf, dass er es nicht einmal mehr aufs Podest schaffte.

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«Wir haben die Energie-Abgabe angepasst, damit ich vor Max bleibe, sollte ich ihn vor der 14. Kurve überholen. Ich glaube, das war in meinen Augen also schon gut so. Doch dann habe ich das Energie-Management durcheinandergewirbelt, weil ich von Gas ging, um den Überholmodus zu behalten. Danach gab ich wieder etwas Gas und das hat dann dazu geführt, dass die Batterie leer war, als ich aus der Schikane kam», schilderte der Italiener, der sich mit dem vierten Platz begnügen musste.

Kimi Antonelli: «Abgesehen davon war es ein tolles Rennen»

«Ich habe dann bis zur ersten Kurve mehr als eine Sekunde eingebüsst, und das sorgte nicht nur dafür, dass ich den Anschluss an Max verlor, sondern dass ich darüber hinaus auch zurückgefallen bin. Die beiden McLaren-Jungs kamen vorbei und ich habe dadurch das Podest verpasst. Das war also klar mein Fehler», ergänzte der Mercedes-Star trocken.

Er habe bis zum Schluss auf der zweiten Position bleiben wollen, beteuerte der 20-Jährige. «Ich wollte nichts erzwingen, und ich habe einfach versucht, hinter ihm zu bleiben und den Überholmodus zu halten, um am Ende die besten Karten zu haben», betonte Antonelli, und tröstete sich: «Abgesehen davon war es aber ein tolles Rennen, das Spass gemacht hat. Wir alle lagen nah beieinander und die Strategie war sehr wichtig. Es gab also viel zu tun. Aber es war ein Vergnügen – nur schade, dass es so zu Ende gegangen ist.»

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