Arvid Lindblad: Das sagt Racing Bulls-Teamchef Alan Permane über den Rookie

Arvid Lindblad hat seine Arbeit im Racing Bulls Team aufgenommen und in Barcelona seine ersten Test-Kilometer im VCARB03 zurückgelegt. Der Formel-1-Rookie hat dabei einen guten Eindruck hinterlassen.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Arvid Lindblad hat beim Barcelona-Test auf und neben der Strecke überzeugt
Foto: Red Bull Content Pool
Arvid Lindblad hat beim Barcelona-Test auf und neben der Strecke überzeugt
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Beim Shakedown-Test in Barcelona konnte sich Arvid Lindblad mit seinem neuen Dienstwagen vertraut machen. Der Neuling im Formel-1-Feld war am dritten und vierten Tag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Einsatz und drehte 167 Runden auf dem spanischen GP-Kurs. Dabei legte er etwas mehr als 777 km zurück.

Der Teenager machte dabei nicht nur auf der Bahn eine gute Figur, wie Teamchef Alan Permane betonte. Auf die Frage, wie sich Lindblad auf und neben der Strecke angestellt habe, erklärte er: «Ich bin in beiden Fällen sehr beeindruckt von ihm. Er ist sehr ruhig und sehr cool, nichts scheint ihn aus der Bahn zu werfen.»

«Er ist ein bisschen so, wie ich Isack Hadjar im vergangenen Jahr beschrieben habe – er will lernen und einfach so viele Informationen wie nur möglich sammeln. Er stellt sehr viele Fragen und bittet oft um Tipps und Ratschläge, er fragt, wie er dies und jenes machen soll. Und natürlich helfen wir ihm dann sehr gerne. Und das Wichtigste ist offenbar vorhabenden, sein Speed ist da», fügte der britische Ingenieur an.

Ähnlich klingt das Urteil von Technikchef Tim Goss. Er erklärte mit Blick auf den Aufsteiger: «Er ist sehr ruhig und professionell, sein Feedback ist sehr direkt. Das ist vor allem angesichts seines noch jungen Alters sehr beeindruckend. Er hat sich bei seinen Einsätzen darauf konzentriert, sich mit dieser Fahrzeuggeneration vertraut zu machen.»

«Diese Autos sind ganz anders als die Vorgänger, und zwar nicht nur beim allgemeinen Handling, sondern vor allem wenn es um das Energie-Management geht. Er ist sehr cool, ruhig und professionell. Und sein Feedback war sehr klar und einfach, das hat uns sehr beeindruckt.»

