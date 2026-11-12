Die Würfel sind gefallen: Arvid Lindblad & Liam Lawson geben für VCARB Gas

Lange wurde darüber gerätselt, welche Fahrer die Teamführung des Visa Cash App Racing Bulls Teams im nächsten Jahr in der Formel-1-WM antreten lässt. Denn mit Nikola Tsolov steht ein überaus talentiertes Mitglied des Red Bull Junior Teams an der Schwelle der Königsklasse. Der Bulgare bestreitet in diesem Jahr seine erste volle Formel-2-Saison und belegt zwei Runden vor dem Ende den zweiten Tabellenrang.

Werbung

Werbung

Doch die Team-Führung um Teamchef Alan Permane und Geschäftsführer Peter Bayer hat entschieden, auch im nächsten Jahr mit dem aktuellen Fahrer-Duo Arvid Lindblad und Liam Lawson an den Start zu gehen. Permane sagt dazu: «Wir freuen uns sehr, auch 2027 wieder mit Liam und Arvid zusammenzuarbeiten. Beide haben im Laufe der Saison ihr Können und ihr Potenzial unter Beweis gestellt, und wir haben gesehen, welche Fortschritte sie sowohl einzeln als auch als Duo gemacht haben.»

«Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass dies die beste Fahrer-Paarung für uns ist, die eine starke Kombination aus Erfahrung und Ehrgeiz bietet. Gemeinsam verfügen wir über eine solide Grundlage, um auf den in diesem Jahr erzielten Fortschritten aufzubauen, uns weiter voranzutreiben und den nächsten Schritt zur Verwirklichung unserer Ziele im Jahr 2027 zu machen», fügt der Brite an.

Liam Lawson: «Bauen etwas sehr Positives auf»

Lawson, dessen Verbleib lange in Frage gestellt wurde, sagt: «Ich freue mich sehr, nächstes Jahr weiterhin für Visa Cash App Racing Bulls an den Start zu gehen. Wir haben gemeinsam eine grossartige Saison hinter uns, und das Team hat sehr hart daran gearbeitet, ein schnelles Auto auf die Räder zu stellen, das ich mit grosser Begeisterung gefahren bin.»

Werbung

Werbung

«Es ist ein tolles Gefühl, Teil einer historischen Saison für das Team zu sein, während wir unseren Kampf um den fünften Platz in der Konstrukteurswertung fortsetzen. Das ist ein Beweis für die harte Arbeit aller, sowohl an der Rennstrecke als auch im Werk. Ich freue mich darauf, diesen Moment gemeinsam mit Arvid bis 2027 fortzusetzen. Wir bauen etwas sehr Positives auf, und ich bin gespannt darauf, was wir gemeinsam erreichen können», ergänzt der Neuseeländer.

Thema der Woche Verrückter MotoGP-Held? Jorge Martin als Psychologie-Weltmeister 2026 Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Weiterlesen TV-Programm Live Las Vegas: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 22.11.2026 - 07:30

Rookie Arvid Lindblad: Dank ans Team für die harte Arbeit

Auch bei Lindblad ist die Freude gross. Der 19-jährige Rookie schwärmt: «ch freue mich sehr, auch 2027 bei Visa Cash App Racing Bulls dabei zu sein. Wenn ich auf meine erste Saison in der Formel 1 zurückblicke, war es ein wirklich besonderes Jahr, voller neuer Erfahrungen und Erkenntnisse – und das schon seit dem allerersten Test vor Saisonbeginn.»

«Ich möchte mich bei allen bei VCARB und Red Bull für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung bedanken. Ich bin allen im Team unglaublich dankbar für ihre harte Arbeit, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit während der gesamten Saison sowie für die starken Beziehungen, die wir dabei aufgebaut haben. Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr loszulegen und auf allem aufzubauen, was ich in meiner Rookie-Saison gelernt habe. Es wird sicher ein spannendes Jahr, und ich freue mich darauf, weiterhin an der Seite von Liam zu fahren.»