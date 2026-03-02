Arvid Lindblad (Racing Bulls): Neuling des Jahres 2026 – schon vor GP-Debüt
Arvid Lindblad (18) darf sich bester Neuling der GP-Saison 2026 nennen. Aus dem einfachen Grund, weil der Sohn eines Schweden und einer Britin mit indischen Wurzeln der einzige Rookie im Feld ist.
Die Formel 1 hat 2026 zwei Teenager im Feld: den 19-jährigen Kimi Antonelli bei Mercedes und den 18-jährigen Arvid Lindblad bei den Racing Bulls. Der Brite Lindblad ist in dieser Saison der einzige Formel-1-Neuling.
Mit welchen Erwartungen geht der Red Bull-Junior an seine Aufgabe heran? Lindblad: «Es gibt dieses Jahr viele Unbekannte, daher ist es schwierig, konkrete Ziele oder Zahlen zu nennen.»
«Wir arbeiten als Team extrem hart daran, uns für Melbourne in der bestmöglichen Ausgangsposition zu befinden. Um Punkte zu kämpfen ist klar das Ziel, aber ich weiss, ich muss noch viel lernen, und mein Fokus liegt darauf, mich jedes Wochenende zu verbessern.»
Auf diese Strecken freut sich Lindblad besonders
Einige Strecken sind für den Formel Regional-Champion von 2025 neu: «Am meisten freue ich mich auf die Pisten von Suzuka, Austin und São Paulo.»
Wie schätzt Arvid die Lage der Racing Bulls nach den Wintertests ein? Lindblad: «Es ist noch zu früh für eine vollständiges Urteil, da wir uns noch mitten in der Entwicklung befinden. Aber bisher läuft der neue Motor gut, er ist stark und zuverlässig. Ich habe grossen Respekt vor Red Bull und Ford für die unglaubliche Arbeit, die sie geleistet haben.»
Auch Lindblad befindet sich in einer steilen Lernkurve: «Weniger Abtrieb sind eine Sache, aber das Verhalten des Antriebssystems ist etwas, an das ich mich noch gewöhnen muss. Mein Fokus liegt darauf, es zu verstehen und herauszufinden, wie ich mehr Leistung herausholen kann.»
«Die Autos werden ganz anders aussehen»
«Melbourne wird einen Anhaltspunkt geben, um zu sehen, welche Teams und Fahrer im Winter am besten gearbeitet haben und wie sie die Testphase optimal genutzt haben. Es gibt so viel zu lernen, und das in einem so rasanten Tempo. Die Entwicklung wird unerhört sein – die Autos, die wir zum Saisonschluss in Abu Dhabi sehen, könnten völlig anders aussehen.»
Wie kommt Arvid mit seinem neuseeländischen Teamgefährten Liam Lawson klar? Lindblad: «Liam und ich kennen uns schon eine Weile, da wir beide Teil des Red Bull-Förderprogramms sind, deshalb freue ich mich sehr darauf, die Box mit ihm zu teilen. Die Stimmung im Team ist fantastisch, alle sind sehr herzlich. Sie haben Erfahrung darin, mit jungen Fahrern zu arbeiten und ihnen zu helfen, sich schnell einzuleben, deshalb fühle ich mich hier sehr wohl.»
