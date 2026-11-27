Das jüngste Formel-1-Rennen in Las Vegas begann für Arvid Lindblad vielversprechend: Er fuhr von Startplatz 5 los und durfte sich lange Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis machen, als er sich beim Versuch, hinter dem Safety-Car Temperatur in seine Reifen zu bekommen, von der Strecke drehte. Der Teenager aus dem Racing Bulls Team machte kein Geheimnis aus seiner Enttäuschung und veröffentlichte in den sozialen Medien ein Statement, das sehr emotional ausfiel.

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Darin gestand der 19-Jährige: «Ich bin am Boden zerstört. Zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich in der Top-5-Gruppe mitgekämpft und eine echte Chance auf ein besonderes Ergebnis gehabt. Es ist einfach nur schwer hinzunehmen, wie das Rennen zu Ende ging, dass ich hinter dem Safety-Car die Kontrolle über mein Auto verloren habe, schmerzt sehr.»

«Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie ich mich jetzt fühle. Wir arbeiten jahrelang – unser ganzes Leben – darauf hin, um solche Chancen zu bekommen. In einem Auto, das im Mittelfeld kämpft, bekommt man nur selten die Möglichkeit für ein so starkes Resultat, und wenn sich diese ergibt, musst du sie auch nutzen. Der Schmerz, so etwas verpasst zu haben, und die endlosen Gedanken darüber, was hätte sein können, werden immer wehtun», klagte Lindblad ausserdem.

Arvid Lindblad: Schwieriger Rückflug nach bitterer Pille in Las Vegas

In Katar offenbarte der Racing Bulls-Hoffnungsträger, dass er seine Tränen zurückhalten, als er aus Las Vegas abreiste. «Ich fühle mich jetzt etwas besser und versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken», erklärte er. «Der Rückflug war alles andere als einfach – ich war ehrlich gesagt wirklich aufgewühlt, und ich habe versucht, ehrlich zu sein, als ich nach dem Rennen darüber sprach. Und ich versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken. Ich denke, das wird noch lange schmerzen, deshalb versuche ich jetzt, mich auf das zu konzentrieren, was in dieser Woche ansteht», erzählte er.

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Und Lindblad schilderte: «Ich war ziemlich emotional, als ich zurückflog. Ganz ehrlich, ich kämpfte zwischendurch mit den Tränen. Ich wollte meine Gefühle festhalten und hatte unter der Dusche schon nachgedacht, wie ich das Wochenende zusammenfassen würde, wenn ich jemandem davon erzählen müsste. Ich packte es in Worte und wollte es dann auch veröffentlichen. Schliesslich habe ich mir einfach ein paar Notizen aufgeschrieben, darüber, wie ich mich fühlte und warum ich so empfand. Am Ende waren es ein paar zusammenhängende Absätze, und ich dachte mir, ich verwende das einfach.»