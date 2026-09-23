Aserbaidschan-GP Baku: Live-Ticker, Wetter, Wind als faule Wetter-Ausrede?

Baku ist die Stadt der Winde, und tatsächlich haben wir es immer wieder erlebt, dass uns in der aserbaidschanischen Hauptstadt der Wind um die Ohren pfeift.

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Einige Fahrer haben dabei festgehalten, dass sie – wie etwa in Silverstone oder Austin – immer wieder von Böen überrascht werden. Das lässt hellhörig werden. Denn die GP-Strecken in England und Texas sind auf offenem Gelände, der Kurs von Baku hingegen führt durch die Stadt. Also alles nur eine faule Ausrede?

Zunächst mal: Die Formel 1 erwartet freundlich, warmes Wetter in Baku, mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Es wird durchziehende Wolken geben, aber es ist kein Regen in Sicht.

Was nun den Wind angeht, so muss an gewissen Stellen der Bahn (etwa beim langen Stück zurück zu Start und Ziel) durchaus mit Wind gerechnet werden, nicht der ganze Teil der Bahn ist von Gebäuden windgeschützt. Und das kann dann böig und ungenehm sein.

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Zudem: Um diese Jahreszeit werden durch den teils starken Wind viele Blätter auf die Bahn geweht, was schnell mal Kühlöffnungen verstopfen kann.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Morgen Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September

08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026

Freitag, 25. September

07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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