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Aserbaidschan-GP Baku: Live-Ticker, Wetter, Wind als faule Wetter-Ausrede?

Wir stehen vor dem GP-Wochenende von Aserbaidschan auf dem schwierigen Baku City Circuit. Wann wir live von der Action tickern, wie sich das Wetter entwickelt, wieso der Wind keine Ausrede sein muss.

Formel 1

In der ersten Kurve des Baku City Circuit wird's oft heiss
In der ersten Kurve des Baku City Circuit wird's oft heiss
Foto: XPB
In der ersten Kurve des Baku City Circuit wird's oft heiss
© XPB

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Baku ist die Stadt der Winde, und tatsächlich haben wir es immer wieder erlebt, dass uns in der aserbaidschanischen Hauptstadt der Wind um die Ohren pfeift.

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Einige Fahrer haben dabei festgehalten, dass sie – wie etwa in Silverstone oder Austin – immer wieder von Böen überrascht werden. Das lässt hellhörig werden. Denn die GP-Strecken in England und Texas sind auf offenem Gelände, der Kurs von Baku hingegen führt durch die Stadt. Also alles nur eine faule Ausrede?

Zunächst mal: Die Formel 1 erwartet freundlich, warmes Wetter in Baku, mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Es wird durchziehende Wolken geben, aber es ist kein Regen in Sicht.

Was nun den Wind angeht, so muss an gewissen Stellen der Bahn (etwa beim langen Stück zurück zu Start und Ziel) durchaus mit Wind gerechnet werden, nicht der ganze Teil der Bahn ist von Gebäuden windgeschützt. Und das kann dann böig und ungenehm sein.

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Zudem: Um diese Jahreszeit werden durch den teils starken Wind viele Blätter auf die Bahn geweht, was schnell mal Kühlöffnungen verstopfen kann.

TV-Programm

Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.

  • Aserbaidschan-GP im TV

  • Donnerstag, 24. September

  • 08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

  • 10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

  • 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 10.30: Erstes Training

  • 13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 14.00: Zweites Training

  • 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026

  • Freitag, 25. September

  • 07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

  • 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 10.30: Drittes Training

  • 13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 14.00: Qualifying

  • 15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

  • 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

  • 20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

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  • Samstag, 26. September

  • 06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt

  • 11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

  • 11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

  • 12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

  • 12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

  • 14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

  • 15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

  • 23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

186

5

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

167

6

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

145

7

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

120

8

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

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9

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BWT Alpine Formula One Team

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    24.–26.09.2026
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    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
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