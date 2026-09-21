Aserbaidschan-GP in Baku im TV: Safety Car-Phasen fast garantiert

Der Grosse Preis von Aserbaidschan auf dem sündhaft schnellen, schwierigen Baku City Circuit hat Spektakel-Garantie: Mauerküsse sind an der Tagesordnung, und ein Einsatz von Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer ist so gut wie sicher.

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Keine Regel ohne Ausnahme: 2016, bei der Premiere des WM-Laufs, damals als Grosser Preis von Europa, hatten die Fans wilde Action in der GP2 erlebt, vielleicht deshalb gingen die Formel-1-Stars nicht das volle Risiko ein. Das sollte sich bald ändern.

2017 musste Bernd Mayländer drei Mal ausrücken: In Runde 12 (der Wagen von Daniil Kvyat war stehengeblieben), in Runde 17 (Trümmer auf der Bahn vom Rennwagen Kimi Räikkönens), sowie in Runde 20 (Kollision der beiden Force India-Rennwagen, noch mehr Trümmer vom Ferrari Räikkönens).

Zwei Einsätze für Mayländer 2018: Gleich in Runde 1 (Kollision Ocon/Räikkönen, Sirotkin zwischen Alonso und Hülkenberg eingeklemmt, ebenfalls Kollision), dann in Runde 40 (Kollision der Red Bull Racing-Asse Max Verstappen und Daniel Ricciardo, Grosjean von der Bahn gesegelt).

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2019 blieb Mayländer an der Box, es gab nur eine virtuelle Safety Car-Phase, als Pierre Gasly seinen Rennwagen in einem Notausgang stehenlassen musste.

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen TV-Programm Live Baku: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 24.09.2026 - 10:15

Nach der Pause 2020 (wegen Corona) hatte Mayländer 2021 reichlich zu tun: Unfall von Lance Stroll nach Reifenschaden in Runde 30, Unfall von Max Verstappen nach Reifenschaden in Runde 48, dann sogar rote Flagge. Mayländer führte das Feld zum Re-Start.

2022 gab es eine virtuelle Safety Car-Phase, als der Ferrari von Carlos Sainz stehenblieb (Runde 9), danach eine weitere in Runde 33, dieses Mal quittierte der Wagen von Kevin Magnussen den Dienst.

2023 setzte Nyck de Vries sein Auto in die Mauer, dies in Runde 11. 2024 gerieten kurz vor Schluss des Rennens Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez aneinander.

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2025 setzte Oscar Piastri seinen McLaren in eine Mauer, später kollidierten Williams-Fahrer Albon und Alpine-Pilot Colapinto.

Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.





Aserbaidschan-GP im TV

Donnerstag, 24. September

08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

10.30: Erstes Training

13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

14.00: Zweites Training

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026

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Freitag, 25. September

07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

10.30: Drittes Training

13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00: Qualifying

15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung