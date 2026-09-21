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Aserbaidschan-GP in Baku im TV: Safety Car-Phasen fast garantiert

Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer wird am GP-Wochenende auf dem Baku City Circuit mit grosser Wahrscheinlichkeit viel zu tun haben – auf dem tückischen Strassenkurs kracht es immer wieder.

Formel 1

Lewis Hamilton in Baku 2025
Lewis Hamilton in Baku 2025
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Baku 2025
© XPB

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Der Grosse Preis von Aserbaidschan auf dem sündhaft schnellen, schwierigen Baku City Circuit hat Spektakel-Garantie: Mauerküsse sind an der Tagesordnung, und ein Einsatz von Safety Car-Fahrer Bernd Mayländer ist so gut wie sicher.

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Keine Regel ohne Ausnahme: 2016, bei der Premiere des WM-Laufs, damals als Grosser Preis von Europa, hatten die Fans wilde Action in der GP2 erlebt, vielleicht deshalb gingen die Formel-1-Stars nicht das volle Risiko ein. Das sollte sich bald ändern.

2017 musste Bernd Mayländer drei Mal ausrücken: In Runde 12 (der Wagen von Daniil Kvyat war stehengeblieben), in Runde 17 (Trümmer auf der Bahn vom Rennwagen Kimi Räikkönens), sowie in Runde 20 (Kollision der beiden Force India-Rennwagen, noch mehr Trümmer vom Ferrari Räikkönens).

Zwei Einsätze für Mayländer 2018: Gleich in Runde 1 (Kollision Ocon/Räikkönen, Sirotkin zwischen Alonso und Hülkenberg eingeklemmt, ebenfalls Kollision), dann in Runde 40 (Kollision der Red Bull Racing-Asse Max Verstappen und Daniel Ricciardo, Grosjean von der Bahn gesegelt).

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2019 blieb Mayländer an der Box, es gab nur eine virtuelle Safety Car-Phase, als Pierre Gasly seinen Rennwagen in einem Notausgang stehenlassen musste.

TV-Programm

Nach der Pause 2020 (wegen Corona) hatte Mayländer 2021 reichlich zu tun: Unfall von Lance Stroll nach Reifenschaden in Runde 30, Unfall von Max Verstappen nach Reifenschaden in Runde 48, dann sogar rote Flagge. Mayländer führte das Feld zum Re-Start.

2022 gab es eine virtuelle Safety Car-Phase, als der Ferrari von Carlos Sainz stehenblieb (Runde 9), danach eine weitere in Runde 33, dieses Mal quittierte der Wagen von Kevin Magnussen den Dienst.

2023 setzte Nyck de Vries sein Auto in die Mauer, dies in Runde 11. 2024 gerieten kurz vor Schluss des Rennens Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez aneinander.

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2025 setzte Oscar Piastri seinen McLaren in eine Mauer, später kollidierten Williams-Fahrer Albon und Alpine-Pilot Colapinto.

Wie sich das 2026 entwickelt, darüber halten wir Sie in unserem Live-Ticker aus der Quali und vom Grand Prix auf dem Laufenden, natürlich haben wir für Sie hier auch die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen zusammengefasst.


  • Aserbaidschan-GP im TV

  • Donnerstag, 24. September

  • 08.55: Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert, Nürburgring 1999

  • 10.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

  • 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training

  • 10.30: Erstes Training

  • 13.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 13.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training

  • 14.00: Zweites Training

  • 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 16.30: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 18.00: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 20.15: Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

  • 21.45: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

  • 00.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Spanien 2026

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  • Freitag, 25. September

  • 07.15: Sky Sport F1 – Aserbaidschan-GP 2025

  • 10.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 10.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Drittes Training

  • 10.30: Drittes Training

  • 13.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.30: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 13.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Qualifying

  • 14.00: Qualifying

  • 15.00: ServusTV – Analyse Qualifying

  • 15.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

  • 16.45: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 17.35: SRF zwei – Qualifying Wiederholung

  • 20.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 23.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • Samstag, 26. September

  • 06.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 07.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

  • 10.15: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 10.30: Sky Sport F1 – Spanien-GP kompakt

  • 11.00: ServusTV – Countdown zum Rennen

  • 11.00: Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 11.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

  • 12.00: RTL – Vorberichte zum Rennen

  • 12.20: SRF zwei – Vorberichte zum Rennen

  • 12.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 12.55: SRF zwei – Beginn Berichterstattung Rennen

  • 13.00: Grosser Preis von Aserbaidschan

  • 14.40: ServusTV – Analysen und Interviews

  • 15.00: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

  • 15.45: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 16.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

  • 17.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 19.45: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

  • 20.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

  • 23.40: ORF 1 – Rennen Wiederholung

  • 23.45: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

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Isack Hadjar

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