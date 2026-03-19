Aston Martin: Adrian Newey als Chef durch Jonathan Wheatley (Audi) ersetzt?
Glücklich war Adrian Newey mit dieser Doppelrolle bei Aston Martin nie: Technik-Guru und Teamchef. Nun soll er sich auf die Technik konzentrieren können. Aston Martin jagt Audi-Teamchef Wheatley.
Seit Jahren kommt Aston Martin nicht zur Ruhe und das bleibt auch so: Technik-Vordenker Adrian Newey ist mit seiner Doppelrolle nicht happy – Teamchef und Technikleiter, das ist selbst für diesen hellen Kopf ein wenig viel.
Newey hatte den Job des Aston Martin-Teamchefs nur deshalb bekommen, weil Rennstallbesitzer Lawrence Stroll die Geduld mit Andy Cowell ausgegangen ist. Der frühere Rennmotorenchef wurde nicht entlassen, sondern versetzt, so wie auch Cowells Vorgänger Mike Krack.
Angeblich ganz oben auf der Wunschliste von Adrian Newey: sein früherer Red Bull Racing-Kumpel Jonathan Wheatley, diese melden verschiedene Medien aus England und Italien am Donnerstag übereinstimmen. Newey und Wheatley haben jahrelang zwei Stützen der RBR-Erfolge gebildet, mit je vier WM-Titeln von Sebastian Vettel und Max Verstappen.
Newey war der Mann für die aerodynamischen Genie-Streiche, Wheatley kannte als Sportchef das Reglement durch und durch, besser als nicht nur die meisten seiner Kollegen bei anderen Rennställen, sondern auch besser als die FIA-Regelhüter.
Seltsam am Ganzen ist: Wheatley schien in seiner Rolle als Audi-Teamchef glücklich zu sein, die Arbeitsaufteilung zwischen ihm und F1-Projektleiter Mattia Binotto stimmt.
Vielleicht liegt es an einem alten Problem von Briten in der Schweiz: Es ist halt nicht Grossbritannien. Zieht es ihn nun aus persönlichen Gründen zurück auf die Inse3l?
Falls Wheatley den Sirenenrufen aus Silverstone erliegt, könnte es eine Weile dauern, bis er seinen Job antritt. In der Regel verfügt der alte Rennstall in solchen Fällen eine Auszeit von bis zu einem Jahr.
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