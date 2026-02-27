Aston Martin-Blamage in Bahrain: Honda zum Problem, aber wo ist die Lösung?

Da staunten Fans und Fachleute zugleich: Der Aston Martin AMR26-Honda, der erste Rennwagen unter Leitung des genialen Adrian Newey, war bei den Wintertests in Bahrain eine glatte Ernüchterung – der Motor ist zu schwach, der Wagen blieb immer wieder stehen, eine unfassbare Klatsche.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Japan haben jetzt Honda-Präsident Koji Watanabe und Firmendirektor Ikuo Ikuo Takeishi Stellung bezogen.

Watanabe sagt: «Wir geben zu – die Wintertests sind für uns extrem schwierig verlaufen. Wir konnten nicht jene Leistung zeigen, die wir uns erhofft hatten, und es trat eine ganze Reihe von Problemen auf.»

Honda-Chef Watanabe: «Wir werden nicht kapitulieren»

"Dieser Test war für uns wichtig, da er uns ermöglicht hat, die Probleme zu erkennen. Unsere Ingenieure arbeiten eng mit dem Team zusammen, wir suchen Tag und Nacht nach Verbesserungen. Die Hindernisse sind gross, aber wir werden vor dieser Herausforderung nicht kapitulieren.»

Takeishi glaubt, dass das grösste Problem erkannt worden ist. Er meinte: «Während der Tests haben wir ungewöhnliche Vibrationen festgestellt. Ich glaube, dass die Hauptursache für das Problem darin lag, dass diese Vibrationen zu Schäden am Batteriesystem geführt haben.»

«Wir hielten das Auto dann an, weil wir das Gefühl hatten, dass es in diesem Zustand nicht weiterfahren sollte. Es ging nicht darum, dass ein Unfall unmittelbar bevorstand, aber wir stoppten das Fahrzeug, weil es gefährlich war.»

Auf der Suche nach der Ursache für Vibrationen

«Auf Antriebsstrangseite wird natürlich die Ursache untersucht und an Gegenmassnahmen gearbeitet, während wir gleichzeitig auf einem Prüfstand in Sakura das ganze Auto in der Simulation haben, um die Schwingungen zu analysieren und dagegen vorzugehen.»

«Es ist noch zu früh zu beurteilen, ob das Batterie-Design an sich ein Problem ist. So wie die Dinge stehen, befürchte ich, dass wir auf eine ziemlich knifflige Situation gestossen sind. Wäre die Ursache beispielsweise auf etwas wie das Getriebe oder den Motor zurückzuführen, wäre die Lösung viel einfacher. Ich vermute jedoch, dass mehrere Komponenten zusammenspielen und diese Vibrationen verursachen.»

