Aston Martin: Die grössten Fortschritte von allen in den. nächsten Jahren?

Das Aston Martin Team hat beim Kräftemessen auf dem Hungaroring zwar keine Punkte geholt, dennoch war klar, dass die Mannschaft aus Silverstone einen grossen Sprung nach vorn gemacht hat. Der Grund liegt auf der Hand: Das Team brachte ein umfangreiches Upgrade auf die Strecke, das dafür gesorgt hat, dass Fernando Alonso erstmals in diesem Jahr im Qualifying den Q2-Einzug geschafft hat.

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Der zweifache Weltmeister kam als Vierzehnter ins Ziel und bezeichnete den Fortschritt als ersten Schritt auf einem langen Weg. Und sein Teamkollege Lance Stroll, der Dreizehnter wurde, erklärte: «Wir haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht, und wir sind zwar nicht die Schnellsten im Mittelfeld, aber wir sind wieder im Mittelfeld angekommen.»

Geht es nach David Coulthard, wird das Team aus Grossbritannien in den nächsten Jahren noch viele weitere Verbesserungen erzielen. Im «Up To Speed»-Podcast mit Jolie Sharpe sagt der frühere GP-Pilot: «Merk dir meine Worte, Jolie, sie werden in den nächsten zwei Jahren die grössten Fortschritte von allen machen. Und ich sage voraus, dass sie in den nächsten zwei Jahren wieder GP-Siege einfahren werden.»

Die Bausteine für den Erfolg sind vorhanden, schliesslich hat Team-Besitzer Lawrence Stroll stark in die Infrastruktur investiert und ein Werk errichten lassen, dass den modernsten Ansprüchen gerecht wird und einen Windkanal beherbergt, der topmodern ist. Auch beim Team wurde nachgelegt, der kanadische Millionär verpflichtete einige hochkarätige Ingenieure, darunter auch Design-Genie Adrian Newey, unter dessen Zepter schon viele Weltmeister-Autos entwickelt wurden.

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