Aston Martin erneuert Formel-1-Deal nicht: Kein grünes Safety-Car mehr

Künftig wird es nur noch einen Lieferanten für das Safety- und Medical-Car in der Formel 1 geben. Denn Aston Martin hat sich entschieden, den fünfjährigen Vertrag, der seit 2021 läuft, nicht zu verlängern. Damit wird Mercedes in diesem Jahr der einzige Hersteller sein, der die entsprechenden Fahrzeuge zur Verfügung stellt.

Aston Martin hat entsprechende Berichte mit folgendem Statement bestätigt: «Der Vertrag von Aston Martin mit der Formel 1 über die Lieferung der offiziellen FIA-Safety- und Medical-Cars läuft zum Ende der Saison 2025 aus. Nachdem wir die Rückkehr der Marke in die Formel 1 verstärkt haben, sind wir dankbar für die Zusammenarbeit und den Erfolg, den wir in den letzten fünf Jahren in dieser wichtigen Rolle an der Strecke hatten.»

Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer wird demnach nicht mehr im 2024 eingeführten, 656 PS starken Vantage F1 Edition unterwegs sein, auch der 697 PS starke Luxus-SUV DBX707, der als Medical-Car diente, wird nicht mehr im Einsatz sein.

Der Deutsche, der seit 2000 als Safety-Car-Fahrer in der Formel 1 im Einsatz ist, wird künftig jedes Mal im 730 PS starken Mercedes-AMG GT Black Series ausrücken, wenn Bedarf besteht. Als Medical-Car wird ein auf dem Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ basierendes Fahrzeug eingesetzt.

