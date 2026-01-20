Weiter zum Inhalt
Aston Martin erneuert Formel-1-Deal nicht: Kein grünes Safety-Car mehr

Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer wird künftig nur noch im Mercedes auf der Formel-1-Strecke unterwegs sein, denn der Deal mit Aston Martin für das Safety- und Medical-Car wird nicht erneuert.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

2025 gab Bernd Mayländer in Katar noch im Safety-Car von Aston Martin Gas
2025 gab Bernd Mayländer in Katar noch im Safety-Car von Aston Martin Gas
Foto: Batchelor / XPB Images
2025 gab Bernd Mayländer in Katar noch im Safety-Car von Aston Martin Gas
© Batchelor / XPB Images

Empfehlungen

Künftig wird es nur noch einen Lieferanten für das Safety- und Medical-Car in der Formel 1 geben. Denn Aston Martin hat sich entschieden, den fünfjährigen Vertrag, der seit 2021 läuft, nicht zu verlängern. Damit wird Mercedes in diesem Jahr der einzige Hersteller sein, der die entsprechenden Fahrzeuge zur Verfügung stellt.

Aston Martin hat entsprechende Berichte mit folgendem Statement bestätigt: «Der Vertrag von Aston Martin mit der Formel 1 über die Lieferung der offiziellen FIA-Safety- und Medical-Cars läuft zum Ende der Saison 2025 aus. Nachdem wir die Rückkehr der Marke in die Formel 1 verstärkt haben, sind wir dankbar für die Zusammenarbeit und den Erfolg, den wir in den letzten fünf Jahren in dieser wichtigen Rolle an der Strecke hatten.»

Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer wird demnach nicht mehr im 2024 eingeführten, 656 PS starken Vantage F1 Edition unterwegs sein, auch der 697 PS starke Luxus-SUV DBX707, der als Medical-Car diente, wird nicht mehr im Einsatz sein.

Empfehlungen

Der Deutsche, der seit 2000 als Safety-Car-Fahrer in der Formel 1 im Einsatz ist, wird künftig jedes Mal im 730 PS starken Mercedes-AMG GT Black Series ausrücken, wenn Bedarf besteht. Als Medical-Car wird ein auf dem Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ basierendes Fahrzeug eingesetzt.

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

