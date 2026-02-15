Aston Martin-Honda: Bahrain-Blamage, wie gross sind die Probleme wirklich?

Was hatten Fans und Fachleute nicht alles spekuliert darüber, was der Aston Martin AMR26-Honda unter der Leitung des genialen Adrian Newey wohl leisten würde? Einige besonders Clevere trauten Fernando Alonso GP-Siege zu und vielleicht sogar eine WM-Chance.

Und nun? Nach drei Testtagen auf dem Bahrain International Circuit stehen die Grünen mit eben mal 203 Runden da – Williams, McLaren und Ferrari waren alle mehr als doppelt so lange auf der Bahn.

Erste Erkenntnisse von Beobachtern, untermauert von den Aussagen von Fernando Alonso und Lance Stroll: Der Wagen ist zu langsam und schwierig zu meistern.

Grund für die Bahrain-Schlappe

Der zweifache Formel-1-Champion Alonso glaubt, Aston Martin falle hier das späte Testdebüt auf den Kopf: Das Team aus Silverstone konnte den Barcelona-Test erst am Abend des zweitletzten Testtags in Angriff nehmen.

Der 32-fache GP-Sieger sagt: «Die anderen Teams konnten die ganzen Kinderkrankheiten in Spanien aussortieren und sich dann in Bahrain an die Arbeit machen. Wir hingegen müssen in Bahrain erledigen, was in Spanien hätte passieren sollen.»

Honda-Motor eine Enttäuschung

Die Abstimmung des neuen Autos ist das eine, die Probleme mit dem Motor das andere: Honda hinkt bei der Entwicklung der Antriebseinheit hinterher, der Motor dreht zu wenig hoch, überhitzt aber. Kein anderes Auto weist so enorme Abluft-Kiemen auf.

Gewaltige Abluft-Kiemen am Aston Martin-Honda Foto: XPB Gewaltige Abluft-Kiemen am Aston Martin-Honda © XPB

Fernando Alonso weiss jetzt schon: «Wir werden in Australien sicher nicht die Schnellsten sein. Wir liegen zurück, schwer abzuschätzen, um wie viel. Ich hoffe, wir werden in der zweiten Saisonhälfte konkurrenzfähiger sein.»

