Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Aston Martin-Honda: Neue Blamage in Australien? Wenige Runden, dann Aufgabe

Aston Martin hat mit Motorpartner Honda grosse Sorgen. Nun wird darüber spekuliert, dass wir die Grünen beim WM-Auftakt in Australien nur für eine minimale Rundenzahl auf der Bahn erleben könnten.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Steiniger Saisonbeginn für Aston Martin und Honda
Steiniger Saisonbeginn für Aston Martin und Honda
Foto: XPB
Steiniger Saisonbeginn für Aston Martin und Honda
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Der Aston Martin AMR26-Honda, der erste Rennwagen unter Leitung des genialen Adrian Newey, war bei den Wintertests in Bahrain eine glatte Ernüchterung – der Motor ist zu schwach, der Wagen blieb immer wieder stehen, eine Demütigung.

Werbung

Werbung

Rätselhafte Vibrationen

Ikuo Takeishi, Chef des Honda-Rennsportprogramms HRC, hat im Rahmen einer Pressekonferenz in Tokio zugegeben: «Während der Tests haben wir ungewöhnliche Vibrationen festgestellt. Ich glaube, dass die Hauptursache für das Problem darin lag, dass diese Vibrationen zu Schäden am Batteriesystem geführt haben.»

«Wir hielten das Auto dann an, weil wir das Gefühl hatten, dass es in diesem Zustand nicht weiterfahren sollte. Es ging nicht darum, dass ein Unfall unmittelbar bevorstand, aber wir stoppten das Fahrzeug, weil es gefährlich war.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Auf Antriebsstrangseite wird natürlich die Ursache untersucht und an Gegenmassnahmen gearbeitet, während wir gleichzeitig auf einem Prüfstand in Sakura das ganze Auto in der Simulation haben, um die Schwingungen zu analysieren und dagegen vorzugehen.»

Werbung

Werbung

«Es ist noch zu früh zu beurteilen, ob das Batterie-Design an sich ein Problem ist. So wie die Dinge stehen, befürchte ich, dass wir auf eine ziemlich knifflige Situation gestossen sind. Wäre die Ursache beispielsweise auf etwas wie das Getriebe oder den Motor zurückzuführen, wäre die Lösung viel einfacher. Ich vermute jedoch, dass mehrere Komponenten zusammenspielen und diese Vibrationen verursachen.»

Minimal-Programm in Australien?

Die Sorgen von Aston Martin und Honda dürften in Australien weitergehen. Wie mein Kollege Franco Nugnes von der italienischen motorsport.com als Erster berichtet hat, führt die klamme Ersatzteil-Lage bei Honda zu einer ungewöhnlichen Situation: Durchaus denkbar, dass die Grünen in Melbourne nur für eine Minimal-Anzahl Runden auf die Bahn gehen können und sich auch früh aus dem WM-Lauf verabschieden müssen.

Inzwischen ist Ex-Teamchef Andy Cowell nach Japan geflogen, um bei Honda seine Erfahrung einzubringen. Cowell war vor seiner Zeit bei Aston Martin jahrelang Chef der Rennmotoren-Abteilung von Mercedes.

Aber auch Cowell ist gegen den unerbittlichsten Gegner fast machtlos: die Zeit …

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien