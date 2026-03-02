Aston Martin-Honda: Neue Blamage in Australien? Wenige Runden, dann Aufgabe

Der Aston Martin AMR26-Honda, der erste Rennwagen unter Leitung des genialen Adrian Newey, war bei den Wintertests in Bahrain eine glatte Ernüchterung – der Motor ist zu schwach, der Wagen blieb immer wieder stehen, eine Demütigung.

Rätselhafte Vibrationen

Ikuo Takeishi, Chef des Honda-Rennsportprogramms HRC, hat im Rahmen einer Pressekonferenz in Tokio zugegeben: «Während der Tests haben wir ungewöhnliche Vibrationen festgestellt. Ich glaube, dass die Hauptursache für das Problem darin lag, dass diese Vibrationen zu Schäden am Batteriesystem geführt haben.»

«Wir hielten das Auto dann an, weil wir das Gefühl hatten, dass es in diesem Zustand nicht weiterfahren sollte. Es ging nicht darum, dass ein Unfall unmittelbar bevorstand, aber wir stoppten das Fahrzeug, weil es gefährlich war.»

«Auf Antriebsstrangseite wird natürlich die Ursache untersucht und an Gegenmassnahmen gearbeitet, während wir gleichzeitig auf einem Prüfstand in Sakura das ganze Auto in der Simulation haben, um die Schwingungen zu analysieren und dagegen vorzugehen.»

«Es ist noch zu früh zu beurteilen, ob das Batterie-Design an sich ein Problem ist. So wie die Dinge stehen, befürchte ich, dass wir auf eine ziemlich knifflige Situation gestossen sind. Wäre die Ursache beispielsweise auf etwas wie das Getriebe oder den Motor zurückzuführen, wäre die Lösung viel einfacher. Ich vermute jedoch, dass mehrere Komponenten zusammenspielen und diese Vibrationen verursachen.»

Minimal-Programm in Australien?

Die Sorgen von Aston Martin und Honda dürften in Australien weitergehen. Wie mein Kollege Franco Nugnes von der italienischen motorsport.com als Erster berichtet hat, führt die klamme Ersatzteil-Lage bei Honda zu einer ungewöhnlichen Situation: Durchaus denkbar, dass die Grünen in Melbourne nur für eine Minimal-Anzahl Runden auf die Bahn gehen können und sich auch früh aus dem WM-Lauf verabschieden müssen.

Inzwischen ist Ex-Teamchef Andy Cowell nach Japan geflogen, um bei Honda seine Erfahrung einzubringen. Cowell war vor seiner Zeit bei Aston Martin jahrelang Chef der Rennmotoren-Abteilung von Mercedes.

Aber auch Cowell ist gegen den unerbittlichsten Gegner fast machtlos: die Zeit …

