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Aston Martin-Honda: Überraschung – neuer Motor früher im Test als geplant

Eigentlich hatte Honda bestätigt: Der verbesserte Motor im Aston Martin von Alonso und Stroll kommt am GP-Wochenende von Zandvoort, nach der Sommerpause. Aber er war jetzt schon im Einsatz.

Formel 1

Aston Martin an der Arbeit auf dem Hungaroring
Aston Martin an der Arbeit auf dem Hungaroring
Foto: Aston Martin
Aston Martin an der Arbeit auf dem Hungaroring
© Aston Martin

Im Artikel erwähnt

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Licht am Ende des Tunnels bei Aston Martin: Zunächst ein grunderneuerter Rennwagen auf dem Hungaroring, der eine deutliche Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit brachte.

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Schritt 2 – ein verbesserter Honda-Motor; der sollte eigentlich im Rahmen des Niederlande-GP auf die Bahn kommen, wenn die Formel 1 nach der Sommerpause in Zandvoort wieder Gas gibt.

Aber Honda hat das Programm intensiviert: Aston Martin ist nach dem Ungarn-GP auf dem Hungaroring geblieben und hat Filmtage absolviert, mit dem US-amerikanischen Reservisten Jak Crawford am Steuer. Dabei steckte der verbesserte Motor im Heck von Crawfords Rennwagen.

Im Artikel erwähnt

Honda profitiert dabei vom so genannten ADUO, für «Additional Development and Upgrade Opportunities», also zusätzliche Entwicklungs- und Upgrade-Möglichkeiten.

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ADUO soll dafür sorgen, dass Motorenhersteller, die im Hintertreffen sind, eine Chance erhalten, ihren Rückstand während der Saison aufzuholen. Ab einem Rückstand von mindestens zwei Prozent beim Verbrenner wird Herstellern Entwicklungsspielraum gewährt.

Im Fahrerlager wird kolportiert, dass die Japaner mit der ersten Antriebseinheit um sechs bis acht Prozent hinten lagen.

Hondas Chefingenieur Shintaro Orihara sagte im Juni zur Leistung des Honda-Motors: «Ich kann keine Details preisgeben. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Motorleistung über den Sommer hinweg weiterzuentwickeln. Wir arbeiten an einer optimierten Verbrennung und daran, die Reibungsverluste zu reduzieren, um die Leistung zu steigern.»

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