Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Aston Martin im Hintertreffen? Später Auftritt beim Test in Barcelona

Der erste F1-Aston-Martin aus der Feder von Adrian Newey ging beim Shakedown-Test in Barcelona erst spät auf die Bahn und sorgte für Aufsehen. Das Auto wird weiterentwickelt, wie Mike Krack betont.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Später Auftritt: Der Aston Martin AMR26 zog alle Blicke auf sichSpäter Auftritt: Der Aston Martin AMR26 zog alle Blicke auf sich
Später Auftritt: Der Aston Martin AMR26 zog alle Blicke auf sich
Foto: Aston Martin F1 Team
Später Auftritt: Der Aston Martin AMR26 zog alle Blicke auf sich
© Aston Martin F1 Team

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wenn Design-Genie Adrian Newey ein Auto konstruiert, sind die Erwartungen hoch. Denn der stille Brite hat schon viele Erfolge mit seinen Konstruktionen gefeiert, zuletzt bei Red Bull Racing mit Max Verstappen am Steuer seiner GP-Autos. Nun hat der 67-jährige Ingenieur sein erstes Formel-1-Auto für das Aston Martin Team entworfen, und entsprechend gross war die Spannung, was sich der Aerodynamik-Experte angesichts der umfassenden Regeländerung hatte einfallen lassen.

Werbung

Werbung

Gegner, Fans und Experten mussten sich gleichermassen gedulden, denn der AMR26 war erst am zweitletzten Shakedown-Testtag in der letzten Stunde erstmals auf der Bahn zu sehen. Die ersten Funktionstests absolvierte Lance Stroll, und die erste Ausfahrt des Kanadiers bewies, dass Newey sich etwas Besonderes hatte einfallen lassen.

Denn sowohl bei der Fahrzeugnase als auch bei der Motorabdeckung und den Seitenkästen unterscheidet sich der neue grüne GP-Renner klar von den Autos der gegnerischen Teams. Wie viel die Lösungen des Ausnahmekönners am Zeichenbrett wert sind, lässt sich aber noch nicht sagen. Zwar schaffte es Routinier Fernando Alonso am letzten Testtag 61 Runden zu drehen, doch dabei ging es nicht um schnelle Zeiten, schliesslich war es der erste echte Testtag des Teams aus Silverstone.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mike Krack, der die Arbeit an der Strecke leitet, erklärte: «Es ist immer ein wichtiger Schritt, wenn man mit einem neuen Auto auf die Bahn geht und es war ein grosser Aufwand nötig, um den AMR26 in Barcelona auf die Piste zu bringen, sowohl im Werk in Silverstone als auch an der Strecke selbst. Ich will mich bei allen im Team bedanken für die harte Arbeit, die das möglich gemacht hat.»

Werbung

Werbung

«Es war auch wichtig für die Saisonvorbereitung, dass beide Fahrer das Auto ausprobieren und ihr wertvolles Feedback geben konnten. Und wir haben durch den Test auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Honda und Aramco weiter ausbauen können. Wir werden jetzt die Erkenntnisse von Barcelona nutzen, um das Auto weiterzuentwickeln, bevor wir in Bahrain wieder auf die Strecke gehen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien