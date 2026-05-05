Aston-Martin-Krise: Erstmals beide Autos im Ziel! Fortschritt?

Beide Autos erreichten die Ziellinie – unter den Maßstäben des ruckeligen Saisonstarts bei Aston Martin war das schon ein Erfolg. In Miami passierten erstmals zwei grüne Boliden die karierte Flagge. Ein Teilerfolg. Es wurden Platz 15 und 17.

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Aston-Martin-Pilot und Altmeister Fernando Alonso sagte nach dem Rennen in Florida: «Es ist schön, dass beide Autos zum ersten Mal in dieser Saison das Rennen beendet haben.» In Suzuka vor der Rennpause hatte immerhin Alonso schon den Meilenstein der Ziellinienerreichung im GP feiern können – allerdings alleine, da sein Teamkollege Lance Stroll im Japan-GP ausfiel. Nun endlich im vierten Rennen der neuen Saison die Doppel-Zieleinfahrt des Teams aus dem englischen Silverstone. Freude über etwas, das eigentlich Normalität sein sollte.

Alonso: Daten gesammelt, Fortschritt gemacht

Alonso stellte klar: «Wir sind zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber an diesem Wochenende konnten wir weitere Daten sammeln, die wir in den nächsten Wochen vor dem Rennen in Kanada auswerten werden.»

Am wichtigsten sei aber: «Bei der Zuverlässigkeit haben wir deutliche Fortschritte gemacht, nun liegt unser Fokus auf der Leistung. Wir müssen weiter daran arbeiten und als Team Geduld bewahren.»

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Die harte Arbeit in der Pause hat sich für Aston Martin ausgezahlt. Das Team, das bei den Testfahrten vor der Saison mehrere Tage auslassen musste oder wegen Verlässlichkeitsproblemen nur sehr wenig fahren konnte, kann ein wenig aufholen, zumindest an den eigenen Maßstäben gemessen. Die erneute Rennpause, diesmal planmäßig und von zwei Wochen, kommt gelegen.

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Teamchef Mike Krack notierte positiv: «Unser Schwerpunkt während der Rennpause lag darauf, gemeinsam mit Honda die Vibrationen der Antriebseinheit im Chassis zu reduzieren. Diese Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir haben an diesem Wochenende einen wichtigen Schritt in Richtung Zuverlässigkeit gemacht. Das ist zwar positiv, aber es liegt auf der Hand, dass wir gemeinsam noch mehr tun müssen, um unser Tempo zu verbessern und das Potenzial dieses Pakets voll auszuschöpfen.»