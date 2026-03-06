Weiter zum Inhalt
Aston Martin-Markenbotschafter Jenson Button: «Dann lernst du nichts»

Das Aston Martin Team drehte in Melbourne bisher weniger Runden als jeder andere Rennstall. Markenbotschafter Jenson Button gesteht: Entsprechend wenig hat das Team aus Silverstone bisher gelernt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Jenson Button weiss: Wer nicht fährt, erfährt nichts
Jenson Button weiss: Wer nicht fährt, erfährt nichts
Foto: Batchelor / XPB Images
Jenson Button weiss: Wer nicht fährt, erfährt nichts
© Batchelor / XPB Images

Es hatte sich abgezeichnet, dass Aston Martin im Albert Park von Melbourne einen schwierigen Start in die neue Formel-1-Saison erleben würde. Tatsächlich schaffte es Fernando Alonso im ersten Training nicht einmal aus der Box. Sein Teamkollege drehte drei Runden. Im zweiten Training lief es etwas besser für das Duo. Alonso schaffte 18 Umläufe, Stroll kam auf 13 Runden.

Das war aber nur ein schwacher Trost für die Truppe von Lawrence Stroll, die mit den Folgen der Motor-Vibrationen zu kämpfen hat, die unerwartet aufgetreten sind. Teamchef und Technikdirektor Adrian Newey klagte über die dünne Informationslage, die ein Vorankommen verhindert. Und auch Markenbotschafter Jenson Button bestätigte, dass die wenigen Runden ein Problem für die englische Mannschaft darstellen.

«Das Aston Martin Team befindet sich in einer schwierigen Position», erklärte der Ex-GP-Pilot und «Sky Sports F1»-Experte vor dem Start der zweiten Session. «Die Aufregung ist angesichts der Regeländerungen gross, und jeder versucht, sein Bestes zu geben. Adrian Newey konstruiert das Auto, und es ist ein Honda-Werksteam. Aber bisher lief es nicht wie erwartet.»

«Wenn du hier ankommst und im ersten Training nur drei Runden schaffst, dann lernst du nichts», fügte der Weltmeister von 2009 an. Du kannst nicht an der Standfestigkeit arbeiten, wenn du so wenig fährst. Das ist eine schwierige Situation, und jeder muss sich in Geduld üben, was die neuen Regeln angeht. Sie arbeiten auf jeden Fall hart daran, sich bald zu verbessern.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

26

1:19,729

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

31

+0,214

03

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

28

+0,320

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

32

+0,321

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

30

+0,562

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

13

+0,637

07

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

29

+1,065

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

30

+1,193

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

28

+1,212

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

29

+1,450

