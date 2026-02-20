Aston Martin Safety-Car vom WM-Finale 2021 zum Verkauf!
Souvenir-Jäger der Formel 1 können aktuell etwas Besonderes erwerben: Das bisherige Safety-Car der Serie, das von 2021 bis 2025 im Einsatz war. Das alte Mayländer-Mobil ist allerdings nicht günstig.
Sie sind auf der Suche nach einem neuen Auto? Mit dem nötigen Kleingeld und einem Hang für viel PS und Extravaganz hätten wir da eine Idee für Sie: Das echte Formel-1-Safety-Car steht zum Verkauf (ja, DAS Safety-Car aus dem Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi!).
Der 2018 registrierte V8 ist 12.476 Meilen gefahren (knapp 20.000 Kilometer). Zwei Türen, zwei Sitze, Coupé. Emissionsklasse Euro 6. Und der Preis? 599.990 Pfund, also umgerechnet rund 686.500 Euro. Der Händler bestätigte SPEEDWEEK.com auf Nachfrage am Donnerstagnachmittag, dass das Auto noch verfügbar sei. In der Formel 1 wird es ab 2026 nicht mehr benötigt.
Hintergrund: Ab der Saison 2026 fahren nicht mehr abwechselnd zwei Safety-Cars. In den letzten Jahren hatten mal Mercedes, mal Aston Martin Safety- und Medical-Car gestellt. Ab 2026 ist nur noch der rote Mercedes im Einsatz – Mercedes und IT-Dienstleister Crowdstrike übernehmen das alleinige Sponsoring des Dienstwagens von Bernd Mayländer.
Der Aston Martin hatte sich ohnehin nicht so großer Beliebtheit erfreut. Die Fahrer merkten immer wieder an, dass das Mercedes-Safety-Car um einiges schneller sei, es hinterm Aston Martin dagegen wegen des niedrigeren Tempos teilweise schwierig sei, die Reifen auf Temperatur zu halten. Max Verstappen gab dem grünen und langsameren Aston-Martin-Modell daher liebevoll den Spitznamen «Schildkröte».
Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass alte Formel-1-Artikel im XXL-Format im Verkauf landen: Vor gut zwei Jahren wurde die frühere Force-India-Hospitality beim Online-Auktionshaus eBay inseriert.
