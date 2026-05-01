Aston Martin-Star Fernando Alonso: Formel-1-Zukunft ist noch kein Thema

Wird Fernando Alonso im nächsten Jahr noch in der Startaufstellung der Königsklasse stehen? Diese Frage wurde dem 32-fachen GP-Sieger im Fahrerlager von Miami gestellt. Und Alonso, der vor wenigen Wochen Vater geworden ist, erklärte: «Darüber habe ich mir noch nicht den Kopf zerbrochen, und ich müsste zunächst auch mit meiner Familie darüber sprechen. Erst dann kann ich entscheiden, was ich im nächsten Jahr mache.»

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«Ich bin da ganz entspannt», beteuerte der 44-jährige Asturier, der auch klarstellt, dass er und Team-Eigner Lawrence Stroll sich einig sind. «Aber ehrlich gesagt reden wir mehr über die Gegenwart als über die Zukunft. Ich weiss, dass ich in diesem Jahr, wahrscheinlich im Sommer oder direkt nach der Sommerpause, eine Entscheidung treffen muss.»

«Aber ich habe noch nicht begonnen, darüber nachzudenken. Wenn ich aufhöre, dann werde ich in anderen Serien antreten, wie ich schon oft gesagt habe», erklärt der Weltmeister von 2005 und 2006. So reize ihn etwa die Rallye Dakar, an der er bereits einmal teilgenommen hat.

Sollte er in der Formel 1 weitermachen, werde es sicher besser laufen, betonte Alonso, der aktuell mit einem unterlegenen GP-Renner klarkommen muss. «Ich denke, dann wird es besser laufen, weil wir bereits das zweite Jahr in diesem Projekt in Angriff nehmen werden. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Ich bin mir sicher, dass wir uns im Laufe des Jahres steigern können, wenn wir die Verbesserungen ans Auto bringen und die Probleme mit dem Motor lösen.»

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