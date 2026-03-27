Aston Martin-Star Fernando Alonso ist Papa! «Ich bin super-glücklich»
Endlich mal gute Nachrichten für Aston Martin-Star Fernando Alonso: Der Spanier und seine Lebensgefährtin Melissa Jimenez Dionisio sind stolze Eltern geworden.
Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso war mit Verspätung nach Japan gejettet: Seine Lebensgefährtin, die Journalistin Melissa Jimenez Dionisio erwartete ihr gemeinsames Kind.
Der 44-jährige Spanier, der sein Privatleben in der Regel privat hält, bestätigte nach seiner Ankunft in Suzuka am Freitag, dass er Vater geworden ist.
«Ich habe noch etwas Jetlag, weil ich erst heute Morgen hier gelandet bin. Zum Glück ist hier in ein paar Stunden schon Abend – dann kann ich Schlaf nachholen.»
Alonso bestätigt gegenüber DAZN Spanien, dass sowohl seine Partnerin Melissa Jimenez als auch das Baby wohlauf sind. "Man stellt sich nie wirklich etwas Bestimmtes vor. Die Dinge passieren einfach, wie sie passieren, und es gibt immer etwas Stress und Sorge, dass alles gut geht."
"Zum Glück ist alles gut verlaufen, sowohl für die Mama als auch für das Baby. Ich bin super-glücklich, das ist ein sehr besonderer Moment für mich.»
Fernando Alonso ist der vierte Papa im Formel-1-Feld: nach Sergio Pérez, Nico Hülkenberg und Max Verstappen.
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