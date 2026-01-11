Weiter zum Inhalt
Aston Martin-Ingenieur Enrico Cardile: Lance Stroll wie Kimi Räikkönen

Lance Stroll ist kein Mann der grossen Worte – damit erinnert der Kanadier aus dem Aston Martin-Werksteam an den wortkargen Finnen Kimi Räikkönen, sagt Technikchef Enrico Cardile.

Otto Zuber

Formel 1

Lance Stroll ist bekannt für seine einsilbigen Antworten
Foto: XPB Images
© XPB Images

Obwohl Kimi Räikkönens Formel-1-Abschied schon ein paar Jahre her ist, erfreut sich der Finne immer noch grosser Beliebtheit bei den Fans. Denn der Weltmeister von 2007 war ein unverwechselbarer Charakter, der mit seiner unumwundenen und wortkargen Art Kultstatus erlangt hat.

Ein Fahrer, der in dieser Hinsicht an den mittlerweile 46-jährigen Ex-Ferrari-Star erinnert, ist Lance Stroll, wie Aston Martin-Technikchef Enrico Cardile bei seinem Besuch im «Beyond The Grid»-Podcast betont hat. Der Italiener sprach über die Qualitäten der Aston Martin-Fahrer Fernando Alonso und Stroll und erklärte dabei, dass der Kanadier ein «ein sehr talentierter Kerl ist.»

«Er spricht sehr viel weniger als Fernando, aber sein Feedback ist wahrscheinlich noch schärfer als jenes seines Teamkollegen», fügte der Ingenieur an. «Das Gute für uns ist, dass sie sich einig sind, das macht unser Leben etwas einfacher, denn die Kommentare kommen aus der gleichen Ecke. Die Wahrnehmung für verschiedene Aspekte des Fahrens mag unterschiedlich sein, aber das sind nur Details.»

Auf die Frage von Kollege Tim Clarkson, ob Stroll durch seine knappen Aussagen an Räikkönen erinnere, gab Cardile eine klare Antwort. «Das tut er definitiv. Du kanntest Kimi, ganz sicher ist das so», betonte der 50-Jährige, der Räikkönen aus den gemeinsamen Ferrari-Tagen kennt.

