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Aston Martin-Update in Ungarn: Fernando Alonso sagt, wie es weitergeht

In Ungarn soll das langersehnte Upgrade zum Einsatz kommen, das die Aston Martin-Mannschaft wieder auf Kurs bringen soll. GP-Urgestein Fernando Alonso betont: «Das ist erst der erste Schritt.»

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Fernando Alonso weiss, was er in diesem Jahr erwarten kann – und was nicht
Fernando Alonso weiss, was er in diesem Jahr erwarten kann – und was nicht
Foto: Rew / XPB Images
Fernando Alonso weiss, was er in diesem Jahr erwarten kann – und was nicht
© Rew / XPB Images

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Das Aston Martin Team hat sich mit vielen grossen Namen und umfangreichen Investitionen dafür gerüstet, wieder an die Spitze des Feldes zurückzukehren. Doch bisher tragen die Bemühungen keine Früchte, im Gegenteil: Die Mannschaft hinkt dem Feld hinterher – Fernando Alonso und Lance Stroll kämpfen mit vielen Sorgen. Nach neun WM-Runden belegen die Grünen den zehnten Platz in der Team-Tabelle. Nur Neueinsteiger Cadillac liegt hinter dem Werksteam aus Silverstone.

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Abhilfe soll ein umfangreiches Upgrade schaffen, das dem Plan zufolge in Budapest auf die Strecke kommen soll. Damit will Lawrence Stroll sein Team wieder in Punkte-Nähe bringen. Doch damit ist es nicht getan, wie Alonso klarstellt. Der ehrgeizige Asturier ist überzeugt, dass auch die Fans mehr erwarten: «Ich denke, die Fans wollen, dass wir GP-Siege einfahren und um die Weltmeister-Titel kämpfen.»

Und der 32-fache GP-Sieger betont, dass das Upgrade von Budapest nicht reichen wird, um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können: «Egal, wie gut das Upgrade ist und wie stark wir uns verbessern können, es wird sicherlich nie reichen. Es wird immer noch nachgelegt werden müssen. Den Fans muss klar sein, dass wir Tag und Nacht daran arbeiten, das Auto zu verbessern. Und wir werden sicherlich besser werden und auch Rennen gewinnen. Aber nicht in diesem Jahr. Das ist erst der erste Schritt in unserem Plan, und es kann nicht der letzt sein.»

Im Artikel erwähnt

Wichtig sei es, in Ungarn die Schwächen des Autos zu kennen und daran zu arbeiten, besonders was die Aerodynamik angeht. «Wir schlagen uns mit ganz bestimmten Problemen herum, und wenn wir diese in Ungarn aus der Welt schaffen und das Potenzial des Autos ausschöpfen können, dann sollte sich ein klarer Weg abzeichnen. Das sollte uns dann Schwung geben, und diesen können wir fürs nächste Jahr nutzen. Das ist für mich das Wichtigste.»

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