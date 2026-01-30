Aston Martin von Alonso: Wie Verstappen-Renner mit Seitenkasten-Sensation

Mercedes hat beim Fünftages-Test auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya bislang durch Standfestigkeit und Speed beeindruckt. Aber auch andere Rennställe lassen bei der Konkurrenz die Kinnlade runterklappen – Red Bull Racing und Aston Martin.

Werbung

Werbung

Beim Red Bull Racing RB22-Ford von Max Verstappen und Isack Hadjar ist das Volumen der Seitenkästen markant verringert worden, vor allem zum Heck hin, wenn mit der klassischen Colaflaschen-Form versucht wird, möglichst viel Abtrieb zu erzeugen.

Red Bull Racing legte vor, Aston Martin noch extremer

RBR ist es wohl gelungen, Kühler und Wärmetauscher so clever anzuordnen, dass die Aerodynamiker viel mehr Spielraum erhalten. Gleichzeitig ist der Lufteinlass über dem Kopf des Fahrers kleiner gehalten als beim Schwesterteam der Racing Bulls, auch hier wird also etwas anders getan.

Die Seitenkästen des RB22 erinnern an die Grösse-Null-Seitenkästen des Mercedes W13 aus der GP-Saison 2022, ein Konzept, das bei den Silberpfeilen damals nicht aufgegangen ist.

Werbung

Werbung

Am Abend des 29. Januar in Katalonien dann der nächste Aerodynamik-Hammer: Der Aston Martin AMR26-Honda aus der Feder des genialen Adrian Newey rollte für Funktionsrunden erstmals auf die Bahn.

Lance Stroll geht mit dem neuen Rennwagen auf die Bahn Foto: Aston Martin Lance Stroll geht mit dem neuen Rennwagen auf die Bahn © Aston Martin

Probleme mit dem Windkanal

Die Grünen hatten sich Zeit gelassen: Erst am Abend des vierten Testtags auf der Bahn, nur den letzten Tag (30. Januar) zur vollen Verfügung. Newey wollte so lange als möglich entwickeln, und die 67-jährige Designer-Legende musste auch Unstimmigkeiten bei der Entwicklung auf die Schliche kommen – die Daten aus dem Windkanal und von der Rennstrecke waren nicht deckungsgleich.

Den neuen Wagen spät auf die Bahn zu bringen, ist darüber hinaus ein Markenzeichen des Briten, der zu diesem Vorgehen schon bei McLaren und Red Bull Racing mal festgehalten hatte: «Ich tüftle gerne so lange als möglich, zudem kann es nicht schaden, wenn die Gegner unsere Lösungen erst spät entdecken.»

Werbung

Werbung

Und zu entdecken gibt es Einiges, selbst wenn der AMR26 derzeit ganz in Schwarz gehalten ist – die offizielle Team-Präsentation findet erst am 9. Februar statt. Dann wird das Auto natürlich wieder grün sein.

Radikal andersartige Seitenkästen

Die Konkurrenz stellt in Spanien verblüfft fest: Auch am Rennwagen von Fernando Alonso und Lance Stroll eine höchst ungewöhnliche Lösung beim Seitenkasten – radikal anders als an den gegnerischen Fahrzeugen.

Die Seitenkästen des Aston Martin sind atemberaubend kompakt, sehr schmal, sehr kurz, mit einem so kleinen Lufteinlass und einem irren Unterschnitt, dass sich die Rivalen fragen werden – wie zum Teufel hat das Newey mit Motorenpartner Honda so hinbekommen? Von vorne gesehen, wirken die Lufteinlässe für Wasserkühler und Wärmetauscher wie Briefkasten-Schlitze.

Wie hat der geniale Adrian Newey das mit den Seitenkästen hingekriegt? Foto: Aston Martin Wie hat der geniale Adrian Newey das mit den Seitenkästen hingekriegt? © Aston Martin

Werbung

Werbung

Das Ziel ist das Gleiche wie bei Red Bull Racing: den Aerodynamikern zum Heck hin möglichst viel Spielraum schenken. Der Lufteinlass über den Helm des Piloten ist (wie am Ferrari) dreiecksförmig, mit Zusatzflügelchen links und rechts der Airbox.

Der Luftauslass an der Motorverkleidung ist weit vorne angeordnet, keine Finne (senkrecht angeordnetes Luftleit-Element am oberen Ende) ist markanter oder reicht weiter nach hinten als jenes am neuen Aston Martin. Das Heck ist extrem aufgeräumt, auch die Anordnung der Elemente der Schubstreben-Aufhängung (vorne und hinten) zielt ganz auf die Optimierung der Aerodynamik.