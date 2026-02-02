Aston Martin: Weltmeister Jenson Button ist neu Team-Botschafter

Jenson Button hat einen neuen Job: Der 46-jährige Engländer ist neu Team-Botschafter für den GP-Rennstall von Aston Martin. Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird er die Medienarbeit, Partner- und Handelsprogramme des Teams unterstützen, während die Formel 1 in eine entscheidende neue Ära eintritt.

Aston Martin teilt dazu mit: «Die Saison 2026 markiert einen umfassenden Neustart des Sports unter neuen technischen Regularien und leitet die Werkspartnerschaften des Teams mit Honda, Aramco und Valvoline ein. Für Jenson, dessen Karriere bereits mehrere Regulierungsära in der Formel 1 umfasst, bietet dieser Übergang die seltene Gelegenheit, einen weiteren Generationenwechsel im Sport zu begleiten und zu unterstützen.»

«Während seiner gesamten Rennkarriere arbeitete Jenson eng mit Honda zusammen. Er feierte seinen ersten Formel-1-Sieg beim Großen Preis von Ungarn 2006 mit dem japanischen Motorenhersteller und fügte jüngst durch den Gewinn der Super-GT-Meisterschaft in Japan mit Honda seinem Vermächtnis weitere Erfolge hinzu. Diese beständige Partnerschaft zieht sich wie ein roter Faden durch viele seiner bedeutenden Karriereerfolge.»

Wieder an der Seite von Fernando Alonso

«Jenson wird sich auch erneut mit Fernando Alonso zusammentun, nachdem sie bereits in den Formel-1-Saisons 2015 und 2016 Teamkollegen waren. Damit kommen zwei Weltmeister zusammen, die das Sportgeschehen auf höchstem Niveau aus gemeinsamer Erfahrung heraus verstehen.»

