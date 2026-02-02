Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Aston Martin: Weltmeister Jenson Button ist neu Team-Botschafter

Der Grand Prix-Rennstall Aston Martin hat Jenson Button, den Formel-1-Weltmeister von 2009, als Team-Botschafter für die Saison 2026 der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft verpflichtet.

Rob La Salle

Von

Formel 1

Jenson Button
Jenson Button
Foto: Aston Martin
Jenson Button
© Aston Martin

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Jenson Button hat einen neuen Job: Der 46-jährige Engländer ist neu Team-Botschafter für den GP-Rennstall von Aston Martin. Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird er die Medienarbeit, Partner- und Handelsprogramme des Teams unterstützen, während die Formel 1 in eine entscheidende neue Ära eintritt.

Werbung

Werbung

Aston Martin teilt dazu mit: «Die Saison 2026 markiert einen umfassenden Neustart des Sports unter neuen technischen Regularien und leitet die Werkspartnerschaften des Teams mit Honda, Aramco und Valvoline ein. Für Jenson, dessen Karriere bereits mehrere Regulierungsära in der Formel 1 umfasst, bietet dieser Übergang die seltene Gelegenheit, einen weiteren Generationenwechsel im Sport zu begleiten und zu unterstützen.»

«Während seiner gesamten Rennkarriere arbeitete Jenson eng mit Honda zusammen. Er feierte seinen ersten Formel-1-Sieg beim Großen Preis von Ungarn 2006 mit dem japanischen Motorenhersteller und fügte jüngst durch den Gewinn der Super-GT-Meisterschaft in Japan mit Honda seinem Vermächtnis weitere Erfolge hinzu. Diese beständige Partnerschaft zieht sich wie ein roter Faden durch viele seiner bedeutenden Karriereerfolge.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Wieder an der Seite von Fernando Alonso

«Jenson wird sich auch erneut mit Fernando Alonso zusammentun, nachdem sie bereits in den Formel-1-Saisons 2015 und 2016 Teamkollegen waren. Damit kommen zwei Weltmeister zusammen, die das Sportgeschehen auf höchstem Niveau aus gemeinsamer Erfahrung heraus verstehen.»

Werbung

Werbung

Der 15-fache GP-Sieger Button (Weltmeister 2009) sagt: «Für mich ist es wirklich aufregend, Aston Martin Aramco in einer so wegweisenden Phase der Team- und Sportgeschichte zu unterstützen. Die neue Werkspartnerschaft mit Honda war ein entscheidender Anreiz, und ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung mit ihnen in meine neue Rolle als Botschafter einzubringen. Die Saison 2026 wird faszinierend werden, und Teil eines so ehrgeizigen Teams zu sein, ist eine echte Chance. Ich kann es kaum erwarten, bis es in Melbourne losgeht!»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26. - 30.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11. - 13.02.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  5. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien