Audi: 1. Test schon 9. Januar? Ex-Verstappen-Begleiter neuer Team-Manager

Wenn alles klappt, dann bringt Audi seinen Formel-1-Rennwagen als erstes Team 2026 auf die Bahn. Inzwischen ist Lee Stevenson zum Team-Manager befördert worden, ein Wegbegleiter von Max Verstappen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So will Audi den neuen R26 auf die Bahn bringen
So will Audi den neuen R26 auf die Bahn bringen
Foto: Audi
So will Audi den neuen R26 auf die Bahn bringen
© Audi

Jedem Formel-1-Rennstall stehen zwei so genannte Filmtage zur Verfügung – eigentlich für Bewegtbilder des neuen Rennautos gedacht, von vielen Teams inzwischen als erste Funktionsprobe genutzt.

Wenn alles klappt, dann bringt Audi den neuen R26 vielleicht schon am 9. Januar auf die Bahn, dies angeblich hinter verschlossenen Türen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Maximal darf Audi dabei 200 Kilometer zurücklegen, das entspricht je 21 Runden für Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto.

Audi dürfte damit der erste GP-Rennstall sein, der sein neues 2026er Auto auf die Bahn bringt. An der Box auch Lee Stevenson, der neue Team-Manager. Über das Portal LinkedIn hat der Engländer Lee Stevenson vor kurzem verkündet, dass er bei Audi befördert worden ist – vom Chefmechaniker zum Team-Manager!

Lee Stevenson 2025 in Sauber-Farben
Lee Stevenson 2025 in Sauber-Farben
Foto: XPB
Lee Stevenson 2025 in Sauber-Farben
© XPB

Der frühere Chefmechaniker von Red Bull Racing und Wegbegleiter von Weltmeister Max Verstappen schreibt: «Ich freue mich, bekanntgeben zu dürfen, dass ich meinen Posten als neuer Team-Manager angetreten habe.»

Anfang April 2024 meldete Sauber diesen tollen Fang: Nach 18 Jahren in Diensten von Red Bull Racing wechselte Chefmechaniker Lee Stevenson zu Sauber. Vor Ostern bestätigte der Brite damals auf Instagram, dass er ein neues Kapital in seiner Karriere beginnen werde, "am anderen Ende der Boxengasse".

Stevenson hatte 2006 beim Rennstall aus Milton Keynes begonnen, zunächst als Nummer-2-Mechaniker. 2014 wurde er zum Chefmechaniker ernannt. 2023 teilte er seinem Arbeitgeber mit, dass er eine neue Herausforderung sucht.

Stevenson auf Instagram: "Das waren für mich unglaubliche 18 Jahre. Ich hätte nie geglaubt, dass wir all diese tollen Erfolge erreichen können. Von der Arbeit am ersten Auto, dem Modell RB2 bis hin zum RB19 von 2023 war es eine unglaubliche Reise. Ich möchte mich bei all meinen Weggefährten bedanken."

Der frühere Vertraute von Max Verstappen ist Teamchef Jonathan Wheatley unterstellt, der bei Renault Chefmechaniker gewesen war und dann bei Red Bull Racing den Posten des Team-Managers übernahm (von 2006 bis 2024). Dann zog einer der besten Kenner des Formel-1-Reglements zu Sauber/Audi.

So geht es dann für Audi weiter: Präsentation am 20. Januar in Berlin, Beginn der Wintertests in Barcelona am 26. Januar.

