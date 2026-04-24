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Nach Wheatley-Abgang: Audi verstärkt Führungsetage mit Allan McNish

Der frühere Formel-1-Pilot Allan McNish wird Rennleiter bei Audi. Die Position wird neu geschaffen. Nach dem Abgang von Teamchef Jonathan Wheatley soll McNish CEO Mattia Binotto unterstützen.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Allan McNish wird Renndirektor bei Audi
Allan McNish wird Renndirektor bei Audi
Foto: AudiF1
Allan McNish wird Renndirektor bei Audi
© AudiF1

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Schottischer Neuzugang beim deutschen Team! Audi hat einen Rennleiter an Bord geholt. Allan McNish unterstützt das Team aus dem deutschen Neuburg (Motoren) und schweizerischen Hinwil (Chassis) ab dem nächsten Rennen in Miami (1.-3. Mai).

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Die Position wurde neu geschaffen. Der frühere Rennfahrer McNish soll sich um sportliche Belange, Koordination mit der Ingenieursabteilung, Fahrermanagement, Rennstrategie und die Arbeit in der Garage kümmern. Dazu soll er Medien und Partneraktivitäten an der Strecke übernehmen.

McNish füllt Wheatley-Lücke in anderer Funktion

Die neue Personalie war nach einem Abgang notwendig geworden: Teamchef Jonathan Wheatley hatte das Team nach nur zwei Rennen aus «persönlichen Gründen» wieder verlassen. Interimsweise hatte Audi-F1-Projektchef Mattia Binotto Wheatleys Rolle in Suzuka mit übernommen und zum Beispiel Medienrunden abgehalten.

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Schon in Japan hatte Binotto angekündigt, dass das Team zwar keinen neuen Teamchef einstellen wolle, aber eine Unterstützung. Mit Allan McNish ist das nun in der Funktion des Rennleiters (englischer Originaltitel: Racing Director) geschehen. Binotto wird künftig den Titel «CEO und Teamchef» tragen.

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McNish fuhr selbst F1

Der frühere Formel-1-Pilot McNish fuhr 16 Grands Prix. 2002 ging McNish für Toyota an den Start. Sein bestes Ergebnis war Platz 7 in Malaysia, er fiel mehrfach mit technischen Problemen aus.

Das Team betont, dass McNish seit Beginn des Audi-F1-Projekts an Bord ist. In der Tat ist er bei der deutschen Automarke fest verwurzelt. Er war beispielsweise Teamchef der Audi Sport ABT Schaeffler-Mannschaft in der Formel E sowie Director of Coordination bei der Audi-Motorsportgruppe. Zuletzt war er Chef des Fahrer-Nachwuchsprogramms. Diese Rolle wird er auch weiter parallel zu seinem neuen Job behalten.

Binotto sagt: «Allan bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsqualitäten in diese Position ein. Er ist seit vielen Jahren ein zentraler Bestandteil der Motorsportstruktur von Audi und hat in seinen Funktionen innerhalb des Teams seit dessen Gründung eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung unserer Vorbereitungen für die Formel 1 gespielt, nicht zuletzt durch seine Arbeit im Bereich der technischen Partnerschaften.»

Der italienische Ingenieur sagt: «Diese Besetzung stärkt unsere Führungsetage an der Rennstrecke in einer entscheidenden Phase unseres Projekts. Allans Fähigkeit, alle leistungsrelevanten Bereiche – vom sportlichen Betrieb bis zur Fahrerentwicklung – miteinander zu verknüpfen, wird von grundlegender Bedeutung sein, während wir unser Team weiter aufbauen.»

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McNish: Ein Privileg!

McNish freut sich über den neuen Job: «Es ist ein Privileg, die Rolle des Rennleiters zu übernehmen. Diese Marke bedeutet mir sehr viel, und es ist eine Ehre, Audi und unsere Partner auf der prestigeträchtigsten Bühne des Motorsports vertreten zu dürfen.»

Der Schotte: «Das Projekt, das wir aufbauen, ist ambitioniert, und mein Fokus wird darauf liegen, sicherzustellen, dass alle Aspekte unseres Rennbetriebs auf höchstem Niveau funktionieren und kontinuierlich verbessert werden.»

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