Audi bedroht Haas, Ferrari-Zögling Bearman warnt: «Wir verschleudern das»

Die grossen Fragen der Formel-1-WM 2026 sind beantwortet: Kimi Antonelli ist der jüngste Formel-1-Champion, Mercedes hat zum neunten Mal die Konstrukteurs-WM gewonnen. Und damit sind wir schon voll im Thema.

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Denn hinter Mercedes gibt es verschiedene Kämpfe um die bestmögliche Platzierung, und die ist in der Formel 1 sehr viel wert. Ohne jetzt den ganzen Preisgeldschlüssel darzulegen (der überaus kompliziert ist): Einen Rang weiter vorne oder eben weiter hinten, das macht leicht einen Unterschied von mindestens zehn Millionen Dollar aus.

Aus diesem Grund will Ferrari unbedingt Schlussrang 2 gegen McLaren sicherstellen (die Italiener stehen kurz davor), und Red Bull Racing will sich vor McLaren halten (da steht es im Kampf um P3 415:398 für RBR).

Die Racing Bulls werden WM-Fünfte (mit bislang 114 Zählern), das ist die beste Platzierung des zweiten Red Bull-Teams überhaupt, egal unter welchem Titel, ob Toro Rosso, AlphaTauri oder eben die Racing Bulls.

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Auch WM-Rang 6 ist mit Alpine (69 Punkte) so gut wie bezogen, dann aber wird’s heiss: Haas steht bei 31 Zählern, Audi bei 28. Wir kommen gleich darauf zurück.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen

Dann Williams gegen Aston Martin, Stand 12:7 Punkte, da wird sich nur noch bei verrückten Rennen etwas ändern. Cadillac, bislang ohne WM-Punkte, wird WM-Letzter.

Haas gegen Audi also: Die Amerikaner haben in den vergangenen vier Läufen nur vier Punkte geholt, Audi aber elf, der Trend spricht für die Deutschen.

Daher warnt Ferrari-Zögling und Haas-Fahrer Oliver Bearman: «Ich lag in Brasilien eine Weile bei Nico Hülkenberg, und der wurde im Audi Zehnter. Dann hatte ich leider einen Boxenstopp, der 20 Sekunden dauerte. Danach steckte ich hinter Sainz und Co. fest.»

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«Der Druck ist sehr hoch im Moment, es steht viel auf dem Spiel, und ich habe einfach den leisen Verdacht, dass wir drauf und dran sind, unseren siebten Platz zu verschleudern.»