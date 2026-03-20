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Audi bestätigt: Teamchef Wheatley ist weg! Mattia Binotto ist nun Teamchef
Am Nachmittag des 20. März hat Audi bestätigt, was einen Tag zuvor schon durchgesickert ist: Trennung vom Teamchef Jonathan Wheatley, mit sofortiger Wirkung!
Formel 1
Jonathan WheatleyJonathan WheatleyFoto: XPB
Jonathan Wheatley© XPB
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Die Katze ist aus dem Sack: Audi hat am 20. März bestätigt, was 24 Stunden lang in aller Munde war – Trennung von Teamchef Jonathan Wheatley.
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Audi teilt mit: «Audi hat eine Anpassung an der Managementstruktur seines Formel-1-Projekts vorgenommen. Mattia Binotto nimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Head of Audi F1 Project auch die Rolle des Team Principals wahr. Jonathan Wheatley verlässt das Audi Revolut F1 Team aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung.» Wheatley war seit April 2025 Teil des Audi F1-Projekts. Gemeinsam mit Binotto baute er am Standort Hinwil in der Schweiz das Rennteam auf, das Anfang März beim Debüt in der Formel 1 auf Anhieb in die Punkte fuhr. Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt Mattia Binotto zusätzlich die Aufgaben des Team Principals und damit auch an der Rennstrecke die operative Leitung des Audi Revolut F1 Teams.
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„Wir sind Jonathan Wheatley dankbar für seinen Beitrag zum Projekt in der wichtigen Phase des Einstiegs und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Gernot Döllner, CEO der AUDI AG und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Audi Motorsport AG. „Mattia Binotto und das Team werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Unsere Ausrichtung bleibt unverändert: Wir konzentrieren uns mit aller Kraft darauf, ein Hochleistungsteam aufzubauen, das ab 2030 um Weltmeisterschaften in der Formel 1 fährt. Dafür werden wir unsere Organisationsstrukturen kontinuierlich weiterentwickeln, um unser gemeinsames Ziel nachhaltig zu erreichen.“
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