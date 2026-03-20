Audi bestätigt: Teamchef Wheatley ist weg! Mattia Binotto ist nun Teamchef

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Die Katze ist aus dem Sack: Audi hat am 20. März bestätigt, was 24 Stunden lang in aller Munde war – Trennung von Teamchef Jonathan Wheatley.
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Audi teilt mit: «Audi hat eine Anpassung an der Managementstruktur seines Formel-1-Projekts vorgenommen. Mattia Binotto nimmt zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Head of Audi F1 Project auch die Rolle des Team Principals wahr. Jonathan Wheatley verlässt das Audi Revolut F1 Team aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung.» Wheatley war seit April 2025 Teil des Audi F1-Projekts. Gemeinsam mit Binotto baute er am Standort Hinwil in der Schweiz das Rennteam auf, das Anfang März beim Debüt in der Formel 1 auf Anhieb in die Punkte fuhr. Im Zuge der Umstrukturierung übernimmt Mattia Binotto zusätzlich die Aufgaben des Team Principals und damit auch an der Rennstrecke die operative Leitung des Audi Revolut F1 Teams.
„Wir sind Jonathan Wheatley dankbar für seinen Beitrag zum Projekt in der wichtigen Phase des Einstiegs und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Gernot Döllner, CEO der AUDI AG und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Audi Motorsport AG. „Mattia Binotto und das Team werden den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen. Unsere Ausrichtung bleibt unverändert: Wir konzentrieren uns mit aller Kraft darauf, ein Hochleistungsteam aufzubauen, das ab 2030 um Weltmeisterschaften in der Formel 1 fährt. Dafür werden wir unsere Organisationsstrukturen kontinuierlich weiterentwickeln, um unser gemeinsames Ziel nachhaltig zu erreichen.“
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Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
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George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
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26
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Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
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Scuderia Ferrari HP
44
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Charles LeclercScuderia Ferrari HP
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16
56
+28,894
1:36,011
19
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Oliver BearmanMoneyGram Haas F1 Team
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56
+57,268
1:36,429
11
06
Pierre GaslyBWT Alpine Formula One Team
Pierre Gasly
BWT Alpine Formula One Team
10
56
+59,647
1:36,505
8
07
Liam LawsonVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team