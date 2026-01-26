Audi bezahlt Lehrgeld: Barcelona-Testtag mit Gabriel Bortoleto abgebrochen

Heisst es nicht sprichwörtlich: Die Letzten werden die Ersten sein? Am ersten Barcelona-Testtag war es fast umgekehrt – Audi ging früh auf die Bahn, nur knapp geschlagen von Mercedes, aber dann war vorzeitig Feierabend

Werbung

Werbung

Nach einem technischen Problem und dem Auslösen der zweiten roten Flagge des Tages verschwand der Audi R26 in der Box und wurde nicht wieder gesichtet.

Der 21-jährige Brasilianer sagt: «Wir hatten mit unserem Wagen früh den ersten Funktionstest absolviert. Das spricht für die gute Arbeit der ganzen Mannschaft in Deutschland und in der Schweiz.»

«Bei diesem Test geht es einerseits um die Standfestigkeit des Autos, andererseits auch für uns Fahrer darum, Erfahrungen mit den ganzen neuen Systemen zu sammeln.»

Werbung

Werbung

«Leider wurde unser Tag dann ein wenig abgekürzt. Das ist in einer so frühen Testphase zu erwarten. Bis zum verfrühten Stopp lief es gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich komme bald mehr zum Fahren.»