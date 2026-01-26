Weiter zum Inhalt
Audi bezahlt Lehrgeld: Barcelona-Testtag mit Gabriel Bortoleto abgebrochen

Auch das gehört zu den Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya: Ein technisches Problem führt zum vorzeitigen Feierabend. Am ersten Tag betraf das Audi-Fahrer Gabriel Bortoleto (21).

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Gabriel Bortoleto im Audi R26
Gabriel Bortoleto im Audi R26
Foto: F1
Gabriel Bortoleto im Audi R26
© F1

Heisst es nicht sprichwörtlich: Die Letzten werden die Ersten sein? Am ersten Barcelona-Testtag war es fast umgekehrt – Audi ging früh auf die Bahn, nur knapp geschlagen von Mercedes, aber dann war vorzeitig Feierabend

Nach einem technischen Problem und dem Auslösen der zweiten roten Flagge des Tages verschwand der Audi R26 in der Box und wurde nicht wieder gesichtet.

Der 21-jährige Brasilianer sagt: «Wir hatten mit unserem Wagen früh den ersten Funktionstest absolviert. Das spricht für die gute Arbeit der ganzen Mannschaft in Deutschland und in der Schweiz.»

«Bei diesem Test geht es einerseits um die Standfestigkeit des Autos, andererseits auch für uns Fahrer darum, Erfahrungen mit den ganzen neuen Systemen zu sammeln.»

«Leider wurde unser Tag dann ein wenig abgekürzt. Das ist in einer so frühen Testphase zu erwarten. Bis zum verfrühten Stopp lief es gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich komme bald mehr zum Fahren.»

«Es war mir klar, dass nicht alles reibungslos laufen würde, das gehört einfach zu solchen Tests. Und um solche Problemchen zu lösen, sind wir hier. Wir haben schon eine Menge gelernt, nun arbeiten wir daran, die Wehwehchen aus der Welt zu schaffen.»

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

