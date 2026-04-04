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Mattia Binotto zählt auf: Daran muss Audi noch arbeiten

Audi-F1-Projektchef Mattia Binotto listet auf, an welchen Punkten der deutsche Rennstall in den nächsten Wochen noch arbeiten muss. Auf welchen Baustellen der Schwerpunkt künftig liegen soll.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Audi-F1-Projektchef Mattia Binotto
Audi-F1-Projektchef Mattia Binotto
Foto: XPB
Audi-F1-Projektchef Mattia Binotto
© XPB

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Zwischen den Grands Prix in China und Japan war einiges los beim Audi-F1-Team. Teamchef Jonathan Wheatley schmiss hin. Seine Funktion als Sprachrohr des Rennstalls übernimmt nun Mattia Binotto, Chef des F1-Projekts bei Audi. Mit den Plätzen 11 (Hülkenberg) und 13 (Bortoleto) in Suzuka hinterließ das Rennen bei dem Ingenieur gemischte Gefühle. Noch ist viel zu tun, erklärt Binotto. Das Team steht bei zwei WM-Punkten.

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Binotto lobt Zuverlässigkeit

Der in der Schweiz geborene Italiener nach dem Rennen: «Positiv zu vermerken ist, dass beide Autos ins Rennen gestartet sind und die volle Distanz zurückgelegt haben – das ist ein wichtiger Schritt nach vorne für das Team. Die Zuverlässigkeit war durchweg gut, und auch operativ wurde das Rennen gut umgesetzt, einschließlich konstanter Boxenstopps ohne Probleme. Auch das Tempo des Autos war ermutigend. Wir haben gezeigt, dass wir um die Top-10 mithalten können.»

Besonders hebt er die Rolle des deutschen Piloten Nico Hülkenberg hervor, der mit Platz 11 nur haarscharf die Punkte verpasste. Binotto: «Insbesondere Nicos Rennen hat das unter Beweis gestellt: Er kämpfte sich gut durch das Feld, überholte einige schnelle Autos und landete knapp außerhalb der Punkteränge. Das unterstreicht das zugrunde liegende Potenzial des Pakets.»

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Zu seinem Kollegen Gabriel Bortoleto merkt Binotto an: «Gabriel hatte ein starkes Wochenende, aber heute haben wir ihm nicht die Voraussetzungen geboten, sein volles Potenzial auszuschöpfen: Aufgrund seiner guten Leistung gestern und im Training wäre er wahrscheinlich zusammen mit Nico ganz vorne am Rande der Punkteränge gewesen.»

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An diesen Punkten muss Audi noch arbeiten

Für den Ingenieur steht aber auch klar fest, dass noch jede Menge zu tun ist: «Es gibt klare Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen. Unsere Startleistung ist noch nicht dort, wo sie sein muss, und wir haben in der ersten Runde deutlich an Boden verloren, was letztendlich die gute Arbeit vom Samstag zunichte machte und das Rennen für beide Fahrer beeinträchtigte. Allgemeiner betrachtet bleiben Fahrbarkeit und Energiemanagement wichtige Schwerpunkte. Als junges Team, das wir sind, müssen wir noch viel lernen und verfeinern.»

Für die Aufarbeitung der Daten aus den ersten drei GP-Wochenenden hat das Team nun einen Monat Zeit, da wegen der Absagen der Nahost-Rennen eine fünfwöchige Pause im Kalender ist. Die Liste mit To-Dos ist klar.

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01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

53

1:28:03,403

1:32,432

25

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

53

+13,722

1:32,996

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

53

+15,270

1:32,634

15

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

6

08

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

4

09

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

53

+50,180

1:34,230

2

10

Esteban Ocon

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

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TGR Haas F1 Team

31

53

+51,216

1:34,256

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