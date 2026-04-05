Nach Wheatley-Abgang: Holt Audi einen neuen Teamchef? Das sagt Binotto

Zwischen den Grands Prix in China und Japan schmiss Jonathan Wheatley bei Audi als Teamchef überraschend hin. Mit einem Knall stand das deutsche Team plötzlich nach nur zwei Rennen ohne Leader da. Am Suzuka-Wochenende übernahm Mattia Binotto, offiziell Head of Audi F1 Project, die Rolle als Sprachrohr.

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Natürlich war der Abgang von Wheatley großes Thema. Und die Fragen drumherum: Wie lief das Wochenende ohne den Teamchef? Und wird bald ein Nachfolger verpflichtet?

Binotto: Geht nicht um eine einzelne Person

Binotto betonte zunächst: «Das Team ist an diesem Wochenende sehr fokussiert und konzentriert geblieben. Operativ hat das Team seit dem Wochenende sehr gute Arbeit geleistet. Wir können zufrieden sein, denn es hat sich gezeigt, dass es am Ende nicht um eine einzelne Person geht. Es geht um das Team. Was am meisten zählt, ist das Team. Ich würde mir also wegen einzelner Personen keine Sorgen um die Zukunft machen. Wenn man sich die Gesamtleistung des Teams ansieht, war es wieder einmal eine großartige Teamleistung.»

Kein neuer Teamchef – aber Verstärkung

Binotto stellte klar: «Für die Zukunft denke ich, dass wir keinen neuen Teamchef suchen. Ich werde die Rolle behalten. Aber ich werde jemanden brauchen, der mich an den Rennwochenenden unterstützt, da ich nicht immer selbst vor Ort sein werde. Ich muss mich vor allem auf die Fabrik konzentrieren, wo es meiner Meinung nach am meisten zu verändern gibt – nicht nur zu entwickeln, sondern zu verändern. Daher ist sicherlich Unterstützung an den Rennwochenenden erforderlich.»

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Kein neuer Teamchef, aber denkbar also, dass wieder eine Position wie die des Team-Repräsentanten geschaffen wird, wie sie Alessandro Alunni Bravi zu Sauber-Zeiten innehatte, während Andreas Seidl im Hintergrund agierte.