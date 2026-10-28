F1-Team von Audi verstärkt sich: Ingenieur übernimmt das Zepter in Neuburg

Audi verstärkt sein Führungsteam in der Motorenabteilung in Neuburg an der Donau: Thomas Fuhr wird nächste Woche seine Arbeit als CEO der Audi Formula Racing GmbH aufnehmen. Der Ingenieur verstärkt das bestehende Führungsteam um Stefan Dreyer (CTO) und Christian Foyer (COO).

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Fuhr bringt mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung als Ingenieur und Führungskraft mit. Zuletzt war er als CTO von Georg Fischer Building Flow Solutions tätig. Von 2009 bis 2012 leitete er als Geschäftsführer die Mercedes-Rennmotorenabteilung. Er sagt zu seiner neuen Rolle: «Ich bin stolz, Teil des Audi Formel-1-Projekts zu werden. Die Möglichkeit, die Zukunft von Audi im Motorsport mitzugestalten, ist eine spannende Gelegenheit. Das Team in Neuburg hat eine völlig neue Power Unit entwickelt und auf die Strecke gebracht.»

«Ich möchte auf dieser Arbeit aufbauen, indem ich das Fachwissen aus der gesamten Organisation bündele und die Voraussetzungen dafür schaffe, dass wir auf höchstem Niveau mithalten können. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Mattia, Christian, Stefan und dem gesamten Team», ergänzt der 61-Jährige.

Thomas Fuhr: Schlüsselrolle auf dem Weg zum Erfolg

Audi-F1-CEO Mattia Binotto hat hohe Erwartungen an Fuhr. «Wir haben in Neuburg ein solides Fundament geschaffen und die erste Audi Formel-1-Power-Unit von Grund auf entwickelt. Thomas versteht die technischen Herausforderungen und weiss, was es braucht, um leistungsstarke Teams aufzubauen und zu führen», sagt der Italiener.

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«Deshalb bin ich zuversichtlich, dass er eine Schlüsselrolle dabei spielen wird, das Team und die Organisation weiterzuentwickeln, damit wir zum besten F1-Hersteller werden. Ich freue mich sehr darauf, ihn im Team willkommen zu heissen», fügt der frühere Ferrari-Teamchef an.

Thema der Woche Bald-Weltmeister Kimi Antonelli: Das Unvermeidliche folgt dann in Mexiko Der 20-jährige Italiener Kimi Antonelli hatte beim USA-GP die Chance, den WM-Titel 2026 sicherzustellen. Er machte alles richtig: Sieg in Texas. Die Titelfeier ist trotzdem verschoben. Bis Mexiko. Weiterlesen TV-Programm Live Mexico City: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 01.11.2026 - 23:15

Auch Jürgen Rittersberger, CFO der Audi AG und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Audi Formula Racing GmbH, ist überzeugt: «Diese Personalie stärkt die von uns aufgebaute Struktur bei Audi Formula Racing weiter. Ich freue mich sehr, Thomas im Team willkommen zu heissen, und bin überzeugt, dass er einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Formel-1-Programms leisten wird.»